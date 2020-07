Wolfsburg

Die gute Nachricht für alle Wolfsburger zuerst: In diesem Jahr gibt es deutlich weniger Probleme mit dem fiesen Eichen-Prozessionsspinner (EPS) als in den vergangenen beiden Jahren. Und jetzt die schlechte Nachricht: Dafür wird es in diesem Sommer mehr Probleme mit Mücken geben.

Zur Galerie In diesem Jahr gibt es deutlich weniger Probleme mit dem Eichen-Prozessionsspinner als in den Vorjahren. Bekämpfen müssen ihn Stadt sowie Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt trotzdem.

Die Raupe des Eichen-Prozessionsspinner (ein Falter), dessen Brennhaare auf der menschlichen Haut heftige Reaktionen auslösen können, hat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr ganz schön auf Trab gehalten: Man habe 2019 rund 650 Raupennester abgesaugt, teilt Stadtsprecherin Elke Wichmann auf WAZ-Anfrage mit. „Ausgenommen der Friedhöfe.“ In diesem Jahr seien es bisher lediglich rund 200 Nester gewesen.

Neue Maßnahmen gegen Eichen-Prozessionsspinner sind im Herbst geplant

Sie sagt aber auch: „Die Maßnahmen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, weil auch nach der akuten Phase alle leeren Nester abgesaugt werden, um die Verteilung der Brennhaare zu minimieren.“ Parallel würden EPS-Fallen an den Bäumen getestet, außerdem sei vereinzelt der Einsatz von Heißschaum geplant: „Bei diesem Verfahren soll zunächst ermittelt werden, ob der 95 Grad heiße Schaum zu Schädigungen an den Eichen führt“, so Wichmann.

Zudem habe man im Vorfeld vermehrt Nistkästen aufgehängt sowie „Ansaaten und Zwiebelpflanzungen vorgenommen, um vermehrt Fressfeinde des EPS zu fördern“, so Wichmann. „Für den Herbst ist die Nutzung von Pheromonfallen vorgesehen, um den dann vorhandenen Falter anzulocken.“ Insektizide setze man bewusst nicht ein. Denn: Dadurch könnten auch andere Insekten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Nistkästen für Kohl- und Blaumeisen am Kanal sind ein Erfolg

Auch die Vorsfelder Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Uelzen bestätigt die Beobachtungen der Stadt Wolfsburg: „Am Mittellandkanal gibt es sehr wenige Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr“, sagt Leiterin Carmen Müller. Was sie am meisten freut: „Unsere biologischen Methoden haben zu 100 Prozent gewirkt.“ Ihr Team hat am Kanalufer 150 Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen aufgehängt, natürliche Fressfeinde der Raupen. „Dort haben wir keine Eichen-Prozessionsspinner gefunden“, betont Müller.

Das allein kann aber nicht der Grund für die geringe ESP-Zahl in diesem Jahr sein: „Vielleicht hängt es mit dem Wetter zusammen“, mutmaßt Müller. Im Gegensatz zu den Vorjahren habe es keinen trockenen und warmen Frühling gegeben, auch der Sommer sei nicht heiß: „Vermutlich haben viele Raupen deshalb nicht überlebt.“ Michael Kühn, Umweltbeauftragter der Stadt Wolfsburg, sieht es ähnlich: „Der Eichen-Prozessionsspinner mag es heiß und trocken – es ist aber eher kühl und regnerisch gewesen.“

Nun kommen die Mücken ...

Schlecht für den Eichen-Prozessionsspinner, aber: „Es sind genau die Bedingungen, die Mücken mögen“, sagt Michael Kühn. Er vermutet, „dass wir in diesem Jahr mehr Probleme mit Mücken bekommen.“ Die ersten seien längst da...

Von Carsten Bischof