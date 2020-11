Wolfsburg

Mit riesigen Schritten nähert sich die Weihnachtszeit. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wurde am Donnerstagvormittag eine rund zwölf Meter hohe Tanne aufgestellt.

In den kommenden Tagen werden an dem Baum noch die Lichterketten angebracht

Bei dem Baum handelt es sich um eine Privatspende aus Danndorf, die der Geschäftsbereich Grün der Stadt in die Innenstadt transportierte und in die dort vorhandene Bodenhülse einsetzte. Noch ist der Baum kahl. „In den kommenden Tagen werden an dem Baum noch die Lichterketten angebracht“, sagte Stadtsprecher Ralf Schmidt. Übrigens: Im vergangenen Jahr wurde eine rund 15 Meter hohe Nordmanntanne als Weihnachtsbaum vor dem Rathaus aufgestellt.

Weitere Weihnachtsbäume stellt die Stadt in den kommenden Tagen vor dem Haupteingang am Klinikum, im Innenhof des Schlosses sowie in der Bürgerhalle des Rathauses auf. Bereits seit Ende vergangener Woche steht der Weihnachtsbaum in der Autostadt, eine 24 Meter hohe Fichte.

Von der Redaktion