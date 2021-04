Stadtmitte

Fußgänger schalten die Ampel kontaktlos auf Grün: Gerade in den aktuellen Corona-Zeit haben viele Menschen ein unbehagliches Gefühl, die Tasten von Ampelanlagen zu berühren. Die Stadt Wolfsburg hat deshalb jetzt in einem Pilotversuch eine ihrer Signalanlagen mit berührungslosen Tastern ausgestattet. Es ist die Ampel an der Kreuzung Porschestraße/Rothenfelder Straße.

Herzstück der neuen Taster ist ein Radarsensor, der kontaktlos auf Grün schaltet

Herzstück der neuen Taster ist ein Radarsensor, der eine berührungslose Anforderung des Lichtsignals ermöglicht, erklärt die Stadt. Bewegt eine Person ihre Hand in die Zone vor dem Taster, erkennt der Radarsensor diese und löst eine Grün-Anforderung aus, die mit der aufleuchtenden Anzeige „Signal kommt“ am Taster bestätigt wird.

Die Taster repräsentieren die neuste Entwicklung in der Anforderungstechnik, so die Stadt. Sollten sich diese bewähren, will die Stadt überlegen, auch an weiteren stark frequentierten Ampeln im Stadtgebiet berührungsfreie Taster zu montieren. Mit Hilfe eines oberhalb des Tasters angebrachten Aufklebers erfolgt ein kurzer Hinweis für die Benutzung. Über einen QR-Code sind weitergehende Informationen ebenfalls hinterlegt. Die Taster sind ab sofort aktiv.

Von der Redaktion