Wolfsburg

Volkswagen will ein neues Hightech-Werk am Stammsitz in Wolfsburg für sein neues E-Auto-Projekt „Trinity“ bauen. Ziel ist es, die E-Autos der nächsten Generation noch schneller fertigstellen zu können, um im harten Konkurrenzkampf gerüstet zu sein. Lange wurde um den Standort des Milliarden-Projektes gerungen, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Das neue Werk entsteht in Warmenau, nahe des heutigen Werksgeländes. Hier soll ab 2026 das erste Trinity-Modell auf Basis der ebenfalls in Wolfsburg entwickelten Scalable Systems Plattform (SSP) vom Band rollen.

Auch die Landkreise Gifhorn und Helmstedt hatten sich um das Milliarden-Projekt bemüht. Warmenau hat am Ende die Nase vorn. Doch wo genau in Warmenau entstehen die neuen Werkshallen? Nach Informationen der WAZ, die aus dem Kreise der Projektverantwortlichen stammen, soll das neue VW-Werk auf diesen Flächen gebaut werden (siehe Karte).

Trinity-Standort: Hier entsteht das neue VW-Werk in Wolfsburg-Warmenau

Wo in Warmenau werden die Werkshallen gebaut? Die WAZ kennt die geplanten Standorte für das Trinity-Werk. Quelle: Google Maps/WAZ-Montage

Die Flächen, die VW für sein Vorhaben eingeplant hat, liegen sowohl nördlich als auch südlich der B 188. Auf der größten Fläche, auf unserer Karte als Fläche 2 gekennzeichnet, dürfte wohl die Fabrik an sich entstehen. Sie reicht im Süden von der B188 bis zu einem Feldweg auf halber Strecke zur Ortschaft Brackstedt im Norden. Im Westen schließt sie direkt an die Verbindungsstraße zwischen Warmenau und Brackstedt an und reicht im Osten bis an das Waldstück an der Jembker Straße.

Kreuzheide ganz nahe

Verblüffen dürfte viele die Fläche B. Laut WAZ-Informationen zieht Volkswagen auch diese in Betracht. Entschieden ist in diesem Fall aber noch nichts. Die Fläche würde direkt westlich an die Jembker Straße anschließen und somit beinahe in Wurfweite der Kreuzheider Wohnbebauung liegen.

Fläche liegt nördlich der B 188 und westlich der Straße zwischen Brackstedt und Warmenau. Quelle: Britta Schulze

Auch die Fläche 1 könnte für Aufreger sorgen. Sie liegt direkt nördlich der B 188 und westlich der Straße zwischen Brackstedt und Warmenau. Vor allem aber reicht sie im Norden bis an ein kleines Wäldchen mit Teichen heran, dass die Warmenauer gerne für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten nutzen.

Was wird aus Metro?

Von der Fläche 1 nur durch die B 188 getrennt befinden sich die Flächen 3 und B. Sie schließen beinahe direkt nördlich an die Warmenauer Wohnbebauung an. Auf der Fläche B befinden sich zudem bereits einige Gebäude: So etwa der Großhandel Metro und die CEVA Logistics. Was aus ihnen wird ist unklar.

Flcähe 4 schließt sich südlich an die Hannoversche Straße an. Quelle: Britta Schulze

Die letzte von VW beplante Fläche befindet sich direkt südlich der Hannoverschen Straße auf Höhe des bereits existierenden Gewerbegebiets Birnbaumstücke. Sie ist auf unserer Karte mit Fläche 4 gekennzeichnet. Im Westen ist sie nur durch einen kleinen Steifen Brachfläche von der Wohnbebauung getrennt. Im Osten reicht sie beinahe bis an die Kreuzung zu Kästorf. Die Ausdehnung nach Süden ist gering, so dass die Allerniederungen nicht beeinträchtigt werden.

Weil ungefähr in diesem Gebiet später auch die Nordanbindung an das Stammwerk verlaufen soll, ist es denkbar, dass die Fläche 4 für Logistikeinrichtungen oder auch einen Lkw-Parkplatz genutzt werden könnten. Wie die einzelnen Flächen allerdings genau beplant werden, steht längst nicht fest. Auch die Abstände etwaiger Gebäude zur bestehende Wohnbebauung werden erst im Laufe der Aufstellung der konkreten Bebauungspläne Gegenstand der Diskussionen.

Von der Redaktion