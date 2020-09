Stadtmitte

Eigentlich zeigt die Firma Hempel in der City-Galerie in seinen Schaufenstern an der Porschestraße immer Mode. Ab sofort bis zum 1. Oktober ist das mal anders: Die Wolfsburger Künstler Walter Winter und Tim Dalhoff präsentieren Kunst, die eine Mischung aus anlog und digital ist. Die Aktion heißt „display windows“ und findet im Rahmen der Phaenomenale statt, die am Donnerstagabend im Phaeno eröffnet wurde.

Es gibt ein bunt gemischtes Programm bei dem Festival, ein Highlight ist sicherlich die „Ausstellung“ in den Hempel-Schaufenstern. Für beide Seiten ist das Projekt eine Premiere. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so etwas schon einmal gemacht haben“, sagt Inhaberin Dr. Annette Hempel. Walter Winter hat zwar schon in einer Rechtsanwaltskanzlei und bei einem Versicherungsmakler seine Kunst gezeigt, aber noch nie in Schaufenstern eines Modeladens.

Acht Bilder sind in den Schaufenstern von Hempel zu sehen

Acht Bilder sind von ihm bei Hempel zu sehen. Es sind Monotypien, also Arbeiten, die der Wolfsburger Künstler in einer speziellen Drucktechnik geschaffen hat. Die zu zeigen, war Winter nicht genug. Er wollte die „Drucktechnik hinter sich lassen und die Werke digitaler machen“. Und da kommt der Fotograf Tim Dalhoff ins Spiel: Er erstellte hochauflösende Repro-Fotos von Winters Werken. Das Ergebnis ist in den Hempel-Schaufenstern bis 1. Oktober zu sehen.

Die beiden Wolfsburger Künstler kennen sich: Beide haben Ateliers auf der Burg Neuhaus. Die Ausstellung ist ihr erstes gemeinsames Projekt – weitere sollen folgen, verspricht Winter. Für Dalhoff war die Zusammenarbeit mal eine ganz andere Arbeitsweise. „Ich mache sonst Werbeaufnahmen, die sehr statisch sind“, erklärt der Fotograf.

Köpfe, Fratzen oder Totenschädel verstecken sich in den Bildern

Winters Bilder sind überhaupt nicht statisch. Sie sind voller Bewegung, sehr emotional. Oft weiß Winter beim Entstehungsprozess selbst nicht, wie die Arbeit am Ende aussieht: „Ich bin oft selbst überrascht vom Ergebnis.“ Eins mache er immer, wenn seine figürlich-abstrakten Bilder gedruckt sind: Er sucht sie nach Gesichtern ab. Irgendwo würden sich immer Köpfe, Fratzen oder Totenschädel in dem Farben-Wirrwarr verstecken.

Das ist die Phaenomenale Die Phaenomenale bietet vom 24. September bis 1. Oktober an verschiedenen Orten im Wolfsburger Stadtgebiet ein vielfältiges und interessantes Programm. Für Kulturbegeisterte gewährt das Smart-Culture-Festival nicht nur einzelne Veranstaltungs-Highlights, sondern einen besonderen Schwerpunkt mit digitaler Kunst in mehrere Dauerausstellungen und Programmen. Im Schloss zeigt der Kunstverein Wolfsburg „Erneuerbare Medien“, die Städtische Galerie Wolfsburg in Kooperation mit Junge Kunst die Outdoor- Lichtinstallation „Hash“ von Philip Valenta. In der Fußgängerzone startet das Phaeno mit „smarte neue Welt“ und einer „network Installation“. In der Kunststation im Hauptbahnhof und vor dem Phaeno präsentiert die Städtische Galerie Andreas Greiner und sein Projekt „A dream without action is a hallucination“. In der Markthalle lädt das Jugendzentrum Haltestelle zum Pop-Up-Space „reiz-bar“, mit den Künstlern Sebastian Roese und Noisebird Media. Im Alvar-Aalto-Kulturhaus veranstalten die Kreativwerkstätten im M2K „Werk Stadt Schloss“. Die dazugehörige Ausstellung mit dem Titel „Wo bin ich“ ist in den Schaufenstern von Volksbank, Cadera, und Schreibwaren Haase zu erleben. Hier kann man mit dem Handy die Kunstwerke der Kursteilnehmer verändern und auf einer zweiten Ebene erleben. Das komplette Programm gibt es unter www.phaenomenale.com.

Die meisten Bilder, die Winter für die Ausstellung ausgewählt hat, sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Ein Motiv ist noch älter: der Wolfskopf. „Der entstand vor neun Jahren“, erklärt der ehemalige Fahrzeugkonstrukteur. Das Motiv gibt es ab Freitag als limitiertes T-Shirt im Modehaus Hempel.

