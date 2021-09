Wolfsburg

Zum ersten Mal veranstaltete die Wolfsburg Marketing- und Wirtschaftsgesellschaft (WMG) ein Open-Air-Kino am Allersee. Am Freitagabend sahen mehr als 200 Besucher „Free Guy“. Zu Disneys „Jungle Cruise“ kamen sogar fast 300 Besucher. Das Experiment war also ein voller Erfolg.

Schon aus der Entfernung war die tolle Atmosphäre am Ufer des Allersees zu spüren. Der beleuchtete Allerpark bot das passende Ambiente. Der Zaun des Kinogeländes war mit Lichterketten verziert. Vor dem Eingang leuchteten die Gastrostände. Ein Geruch von Bratwurst und Süßigkeiten lag in der Luft.

Open-Air-Kino am Allersee in Wolfsburg

Überragt wurde die Szenerie von der zwölf mal sechs Meter großen Leinwand. Ein leistungsstarker Projektor warf ein gestochen scharfes Bild auf die Oberfläche. Davor standen mehrere Reihen mit Liegestühlen. Die waren als erstes besetzt. „Die ersten Besucher waren gleich um 19 Uhr zur Öffnung hier“, erzählte Frank Hitzschke, Bereichsleiter des WMG-Citymanagements.

Topaktueller Film beim Open-Air-Kino: Die Wolfsburger sahen am Allersee den Film „Jungle Cruise“ mit Dwayne Johnson. Quelle: Roland Hermstein

Hitzschke war begeistert von dem Einfallsreichtum einiger Besucher. Die hatten sich teilweise Stühle, Tisch und Verpflegung selbst mitgebracht und machten es sich am Strand so richtig gemütlich. Wer nichts selbst mitgebracht hatte, fand aber auch noch Platz an einem der Tische mit Sitzbänken.

Der Eintritt war frei und die Temperaturen mild

Der Eintritt zu der Veranstaltung war frei. Wer hinein wollte, musste lediglich einen 3G-Nachweis erbringen und sich für die Nachverfolgung registrieren. Während des Films konnte man dank eines Bändchens jederzeit rein und raus, um Getränke oder Essen nachzuholen.

Das Wetter spielte der WMG dabei voll in die Karten. An beiden Abenden war es verhältnismäßig mild und nahezu windstill. „Die Besucher waren aber gut vorbereitet“, sagte Hitzschke. Viele hätten ihre eigenen Decken mitgebracht. Wer dann noch Bedarf hatte, konnte auch bei der WMG noch eine Decke bekommen.

„Free Guy“ und „Jungle Cruise“ sind topaktuelle Filme

Am Freitagabend wurde der Science-Fiction-Film „Free Guy“ gezeigt, der sich um virtuelle Realitäten und Künstliche Intelligenz dreht. Am Samstag war Dwayne Johnson im Disney-Abenteuerfilm „Jungle Cruise“ auf der Leinwand zu sehen. Beide Filme starteten erst Anfang August in den deutschen Kinos – sie waren also topaktuell. Dazu das gute Wetter und das erwartbare Ambiente sorgten vermutlich für diesen sehr guten Besucherzuspruch.

Allersee: Tolles Ambiente beim Open-Air-Kino der WMG. Am Freitag sahen die Zuschauer den topaktuellen Film „Free Guy“. Quelle: Britta Schulze

„Das ist eine tolle Location, die einfach für solche Veranstaltungen prädestiniert ist“, betonte Hitzschke. Das Kinowochenende sei ein geglücktes Experiment. „Darauf können wir aufbauen und weiterplanen, um hier vielleicht für die nächsten Jahre das Open-Air-Kino etablieren.“

Von Robert Stockamp