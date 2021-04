Wolfsburg/ Schoderstedt

Mit viel Kreativität und Fachkenntnis haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) die Kläranlage Schoderstedt bei Königslutter ausgebaut, um besser gegen Sedimente und Geröll bei Starkregen gerüstet zu sein. Die Kosten für den Geröllfang und die Anpassungsarbeiten belaufen sich auf etwa 30.000 Euro.

„Diese Verstopfungen beanspruchten immer einen sehr hohen personellen und maschinellen Aufwand“, erklärt Abwassermeister Björn Wölfel. Daher wurde gemeinsam mit den Kollegen vor Ort ein Konzept entwickelt, das nun zu einer deutlichen Verbesserung der Lage führen soll. Die Verstopfungen in der Rechenanlage hatten immer wieder zu Betriebsstörungen geführt.

WEB-Bauleiter Thomas Pracejus: „Es gibt im Tiefbau immer Situationen, die nicht vorhersehbar sind.“

„Das muss im Vorfeld gut durchdacht werden“, betont Thomas Pracejus, der seitens der WEB-Bauleitung gemeinsam mit den Kollegen eine schnelle Montage sicherstellte. „Dazu gehört auch eine umsichtige Baufirma, denn es gibt im Tiefbau immer Situationen, die nicht vorhersehbar sind.“

So kam es auch in diesem Fall. Zwar wurde der Geröllfang, der vor der Rechenanlage eingesetzt wurde, schon im Vorfeld als Fertigteil hergestellt, um das Modul nicht erst in langwierigen Betonierabschnitten vor Ort einsetzen zu müssen. Doch nachdem die Betonummantelung der Zulaufkanalisation entfernt worden war, wurde ein anderer Rohrtyp vorgefunden als erwartet.

Neuer Geröllfang: Maßnahme verbessert die Betriebssicherheit

Flexibles Handeln war hier gefragt. Durch die angepassten Manschetten konnte der Geröllfang schnell in den Zulaufbereich der Kläranlage integriert werden. „Diese Maßnahme verbessert die Betriebssicherheit und erleichtert unsere Arbeit hier auf der Kläranlage“, erklärt Vorarbeiter Florian Kühne und freut sich über die Inbetriebnahme dieses Bauwerks.

Von Robert Stockamp