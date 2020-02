Wolfsburg

Dem Winterblues ein Schnippchen schlagen und gleichzeitig etwas Gutes tun – die WAZ macht es möglich. Melden Sie sich jetzt gemeinsam mit ihren Arbeitskollegen oder Freunden aus dem Verein für die große Gesundheitsaktion #WAZbewegt der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und von Sport2000 aus Fallersleben an und gewinnen Sie 2000 Euro.

Vom 16. bis 23. März gilt es im Alltag möglichst viele Schritte zurückzulegen. Das vertreibt nicht nur die Wintermüdigkeit, sondern gibt auch noch ordentlich Punkte für das eigene Team. Wer am Ende der Woche im Team durchschnittlich die meisten Schritte zurückgelegt hat, gewinnt.

Die Anmeldung zur Aktion #WAZbewegt läuft. Hier können Sie sich das Anmeldeformular herunterladen und direkt am Rechner ausfüllen.

Jeder Teilnehmer erhält einen Schrittzähler

Jeder Teilnehmer erhält am Montag, 16. März, um 13 Uhr bei Sport2000 in Fallersleben einen eigenen digitalen Schrittzähler, der am Montag, 23. März, in der WAZ-Geschäftsstelle ausgelesen wird. Die Sieger werden schließlich am Montag, 30. März, bei Sport 2000 bekannt gegeben. „Das wird eine tolle Veranstaltung“, sagt WAZ-Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller. „Auch im letzten Jahr haben die Teams bis zuletzt alles gegeben und sich zum Teil ein Kopf-an-Kopf-Rennen geleistet. Auch in diesem Jahr setzen wir auf hochmotivierte Wolfsburger.“

Die Schrittzähler können die Teilnehmer im Anschluss an die Aktion behalten. Quelle: Britta Schulze

Teams präsentieren sich auf dem Portal „Unter uns“

Und die können jetzt erstmals auch im Internet ihre Fortschritte präsentieren. Die gemeinsame Badminton-Runde nach Feierabend, der zu Fuß bewältigte Arbeitsweg oder die abendliche Runde mit dem Hund – alles kann dokumentiert und auf dem WAZ-Portal „Unter uns“ (unteruns-portal.de) schnell und unkompliziert hochgeladen werden.

Es wird also eine spannende Challenge, bei der das beste Team 2000 Euro gewinnt, Platz zwei kann sich über 1000 Euro freuen, die Drittplatzierten gewinnen 500 Euro. „Jeweils die Hälfte des Preisgeldes geht an ein gemeinnütziges Projekt, das das Siegerteam selbst wählen kann. Vereine können die Siegprämie komplett für den eigenen Verein nutzen“, erklärt Stuhlmüller.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Gebühren finden Sie auf der Themenseite zur Aktion. Anmeldeschluss ist Montag, 9. März 2020.

Alle Termine für #WAZbewegt Diese Termine sollten sich Teilnehmer der sportlichen Challenge #WAZbewegt in ihrem Kalender vormerken: Ausgabe der Schrittzähler: Montag, 16. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Wolfsburg-Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15 Auslesen der Schrittzähler: Montag, 23. März, zwischen 9 und 14 Uhr, WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, Wolfsburg Siegerehrung: Montag, 30. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Wolfsburg-Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15

Von Janine Kluge