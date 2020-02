Jetzt anmelden: Die Schrittzähleraktion der WAZ geht in die 2. Runde. Die Anmeldephase läuft. Wolfsburger Firmen und Vereine treten bei der Challenge gegeneinander an! Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Eine Frau joggt am 06.09.2016 in Hannover (Niedersachsen) durch die Herrenhäuser Allee. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | #WAZbewegt - Laufen Sie für den guten Zweck! Quelle: picture alliance / dpa