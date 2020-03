Wolfsburg

Jetzt aber schnell: Noch bis kommenden Montag können sich Firmen und Vereine für die sportliche Challenge #WAZbewegt anmelden. Die Teams treten vom 16. bis zum 23. März an, um gemeinsam möglichst viele Schritte zu sammeln. Und das lohnt sich doppelt: mehr Bewegung für eine bessere Gesundheit und tolle Geldpreise für soziale Projekte.

Das Team, das am Ende die meisten Schritte zurücklegt, gewinnt 2000 Euro, die Zweitplatzierten 1000 Euro und an Platz drei gehen 500 Euro.Jeweils die Hälfte des Preisgeldes spenden die Teams einem gemeinnützigen Zweck. Teilnehmende Vereine hingegen dürfen den kompletten Gewinn behalten und für ihre Vereinsarbeit nutzen.

Sieger wird am 30. März bekannt gegeben

Die Anzahl an Teams pro Firma oder Verein ist nicht beschränkt. Sie können also gleich mehrere Teams zur Challenge anmelden und so auch untereinander in der Firma oder Verein ihre eigene kleine Challenge ausrufen, sich gegenseitig anfeuern und zu Höchstleistungen pushen.

Jeder Teilnehmer erhält am Montag, 16. März, um 13 Uhr bei Sport2000 in Fallersleben einen eigenen digitalen Schrittzähler, der am Montag, 23. März, in der WAZ-Geschäftsstelle ausgelesen wird. Die Sieger werden schließlich am Montag, 30. März, bei Sport 2000 bekannt gegeben.

Anmeldung

Wer Lust hat, sich gemeinsam mit Arbeitskollegen oder Freunden aus dem Verein für den guten Zweck zu engagieren, kann sich noch schnell bewerben. Anmeldungen nimmt WAZ-Mediaberaterin Katarzyna Warzynska per E-Mail an k.warzynska@mmo-niedersachsen.de bis Montag, 9. März, entgegen.

Hier können Sie das Anmeldeformular herunterladen:

► Bitte hier klicken:

Alle Termine für #WAZbewegt Diese Termine sollten sich Teilnehmer der sportlichen Challenge #WAZbewegt in ihrem Kalender vormerken: Ausgabe der Schrittzähler: Montag, 16. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15 Auslesen der Schrittzähler: Montag, 23. März, zwischen 9 und 14 Uhr, WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, Wolfsburg Siegerehrung: Montag, 30. März, 13 Uhr, bei Sport 2000 in Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 15

