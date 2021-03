Wolfsburg

Kaum ein anderes Thema bewegt die Leute derzeit mehr als die Corona-Pandemie. Kaum ist falsch. Kein anderes Thema! Geschäfte am Abgrund des Existenzminimums oder bereits darüber hinaus. Menschliche Kontakte auf minimal 1,5 Metern Entfernung. Und dann der Gesprächsstoff dieser Stunde: Wann gibt es ausreichend Impfstoff? Was wird verimpft gegen diese neue Geißel der Menschheit? Und die entscheidende, leicht egoistische Frage: Wann bin ich endlich dran mit der Impfung?

„Impfung gut und schön. Aber welcher Impfstoff?“

Eine entsprechende Mail habe ich vor etwa 14 Tagen per Internet zunächst noch relativ emotionslos an das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gesandt, mit, zugegeben, geringen Erwartungen. „Wir sind ganz sicher noch nicht dabei“, vermutete auch meine Frau. Weit gefehlt. Früher als erwartet bekamen wir den Termin und der Informationskreisel begann zu rotieren. Die „Buschtrommel“ per Telefon lief heiß. Freunde und Verwandte waren eingeschaltet. Impfung gut und schön. Aber welcher Impfstoff? Pfizer/Biontech oder AstraZeneca?

So funktioniert die Terminvergabe Momentan können sich alle Wolfsburger ab 70 Jahren auf die Warteliste für einen Impftermin setzen lassen. Die Gruppe der 70- bis 73-Jährigen soll in der kommenden Woche ein Anschreiben erhalten, das sie zur Vereinbarung eines Termins aufruft. Außerdem haben auch bestimmte Berufsgruppen, Menschen mit besonderen Erkrankungen und enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren Anspruch auf eine Impfung. Für einige Berufsgruppen koordiniert die Stadt die Vergabe von Impfterminen. Für alle anderen ist das Land Niedersachsen zuständig. Dessen Termin-Hotline ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr unter der folgenden Nummer erreichbar: 0800/9988665. Alternativ vergibt das Land Termine und Plätze auf der Warteliste über ein Online-Portal: www.impfportal-niedersachsen.de.

Auf der Einladung ist das jeweilige Vakzin zwar nicht namentlich genannt, doch hilft ein Blick auf die Zeitspanne zwischen den Impfungen. Liegt sie bei etwa drei Wochen, wird Biontech-Pfizer verimpft. Liegt sie bei ca. sechs Wochen „droht“ AstraZeneca. Sie haben richtig gelesen: Droht. Ursprünglich nämlich wurde die schwedisch-britische Entwicklung mit möglichen tödlichen Thrombosen in Zusammenhang gebracht. Wählen also zwischen Pest und Cholera. Warten darauf, dass der knappe Biontech-Impfstoff eines Tages für alle reicht. Wie gut, dass renommierte Wissenschaftler für Klarheit sorgten. Mit einem eindeutigen „Jein“. Man hätte ja auch einen Arzt fragen können, um dann die Antwort zu erhalten, dass weder der eine noch der andere Impfstoff ausreichend getestet worden sei, ergo, eine Impfung allgemein zum jetzigen Zeitpunkt nicht guten Gewissens empfohlen werden könne. Wie man schnell feststellt, hilft das ungemein weiter.

„Wir wollten uns mit aller Gewalt und sofort helfen lassen“

Doch wir wollten uns mit aller Gewalt und sofort helfen lassen und folgten (trotz AstraZeneca) dem Termin ins Impfzentrum im Wolfsburger Congresspark, der nach monatelanger Durststrecke mal wieder einiges an menschlichen Bewegungen registrieren durfte. Und was für tolle Menschen: Junge Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, denen man die Begeisterung an dieser nicht alltäglichen Herausforderung förmlich ansieht. Der offenbar unersetzliche Bürokratiekram mit Fragebögen und desinfizierten Kugelschreibern wird zuvorkommend unterstützt: „Hier bitte unterschreiben.“ Ja, der junge Mann im Camouflageanzug hat „bitte“ gesagt. Ein freundliches „Hallo“ auch beim nächsten Soldaten. Der zielt mit dem Thermometer. „36,4“ notiert er auf dem Laufzettel. „Folgen Sie bitte dem roten Klebebandstrich, dann kommen sie zum Arzt!“

Durchdachtes System: Die WAZ durfte sich vor der Eröffnung des Impfzentrums in den Räumlichkeiten umsehen. Quelle: Archiv

Es kann sich einfach niemand verlaufen trotz der diversen Wandelgänge und Treppen. Die einzige Gefahr besteht darin, auf den braunen Strich zu geraten. Dann könnte man eventuell mit dem Gegenverkehr kollidieren. Wobei „Verkehr“ natürlich arg übertrieben ist. Der Besuch ist derartig gut organisiert und offenbar so dosiert, dass in den Gängen, auf den Treppen, in den kleinen und großen Sälen angenehm viel Freiraum herrscht. Keine Wartezeit vor dem obligatorischen Arztbesuch. Auch hier beruhigende Infos in Sachen Vakzin: „Das Mittel ist sicher.“ Für Ältere sogar noch besser als für Jüngere. In dem Zusammenhang darf man das Gert-Heidenreich-Wort von der „Gnade der späten Geburt“ durchaus mal abwandeln: Wer früher geboren ist, ist im Vorteil und mit AstraZeneca besser bedient.

„Die Thrombosengeschichte ist ohnehin längst vergessen“

Der Arzt blättert im Impfbuch und ist noch nicht fertig mit dem Lob: „Ah, Grippeschutz. Gut! Temperatur 36,4. Auch gut.“ Alles ist gut. Auch atmosphärisch. Was sich fortsetzt bei der Ärztin gleich nebenan. Die bewusste Spritze ist schon geladen. Da sieht AstraZeneca tatsächlich völlig ungefährlich aus. Klarweiß. Die Thrombosengeschichte ist ohnehin längst vergessen. Ungeklärt bleibt lediglich, ob die Ärztin tatsächlich meinen Oberarm getroffen hat. Gemerkt habe ich null von dem avisierten Pieks.

Da ist der Nachweis: WAZ-Journalist Burkhard Heuer ist begeistert von den Erfahrungen, die er im Wolfsburger Impfzentrum gemacht hat. Quelle: Burkhard Heuer

Alle Impfpatienten sind abschließend gefordert, vor dem Heimweg 15 Minuten zu ruhen. DRK-Helfer schauen um die Ecke. Es könnten Komplikationen auftreten. Ich habe keine gesehen, relaxe und schaue hoch in den großen Saal. Meine Güte: Hier haben meine Frau und ich James Last mit seinem Orchester und Udo Jürgens am riesigen Flügel umjubelt. Und bei den Bockbierfesten mit 2000 Leuten geschunkelt. Jetzt stehen hier sterile weiße Kabinen. Man hört nur flüstern. Mensch Saal, wie haste Dir verändert. Vielleicht wird ja mal wieder alles gut. An den Wänden hängen Schilder: Filmen und Fotografieren verboten. Von Berichten ist glücklicherweise nicht die Rede.

Vor dem CongressPark steht ein ungewöhnliches Gefährt mit einem noch ungewöhnlicheren Herrn am Steuer: Der notorisch hilfreiche Detlef Semerau aus Fallersleben kutschiert mit seinem „Helfi“-Bulli ältere Herrschaften zum Impftermin. Ob er selbst schon geimpft sei?: „Nein“, sagt Detlef. „Bin noch gar nicht angemeldet. Ich lass’ mal die anderen vor.“

Von Burkhard Heuer