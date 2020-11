Wolfsburg

Ein schöner Tannenbaum gehört einfach zu Weihnachten. Das denken viele Wolfsburger. Für sie gibt es eine gute Nachricht von Plantagenbesitzern aus der Region: Es stehen reichlich schön gewachsene Bäume zum Verkauf bereit. Aber: Vielleicht sind sie bei dem einen oder anderen Händler etwas teurer als im letzten Jahr.

„Wir haben für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel etwas dabei“, verspricht Susanne Wallishauser. Sie und ihre Eltern verkaufen seit Jahrzehnten Weihnachtsbäume auf dem Reislinger Markt. Am 12. Dezember geht es los.

„Der Sommer war in diesem Jahr nicht so heiß, das ist den Bäumen gut bekommen“

Gerade erst war Susanne Wallishauser wieder mal auf der Familien-Plantage in Grafhorst und suchte die Nordmanntannen aus, die in den Verkauf kommen. Es gibt reichlich davon. „Der Sommer war in diesem Jahr nicht so heiß wie in den vergangenen zwei Jahren, das ist den Bäumen gut bekommen“, erzählt sie. Und wenn es mal etwas trocken war, wurde gesprengt.

Weihnachtsbäume in Wolfsburg:

Das war aber selten. Überhaupt nie kam Chemie zum Einsatz, unterstreicht Susanne Wallishauser. Die Familie setzt auf Bio, gute alte Anbau-Tradition – und Handarbeit. „Das Unkraut zupft mein Vater sogar per Hand“, erzählt die Wolfsburgerin schmunzelnd.

Rinder laufen auf der gräflichen Plantage herum und fressen das Unkraut weg

Auf der Weihnachtsbaumplantage von Günther Graf von der Schulenburg in Kaiserwinkel erledigen das die Rinder: Sie laufen zwischen den Bäumen herum und fressen das Unkraut weg. Der Graf rechnet mit einem guten Weihnachtsbaumgeschäft: „Wegen Corona fahren die Leute nicht in den Urlaub, sondern bleiben zuhause – und feiern mit einem schönen Weihnachtsbaum“, ist er überzeugt.

Graf Günther von der Schulenburg rechnet mit einem guten Weihnachtsbaumverkauf. Quelle: Britta Schulze

Den selbst schlagen, ist auf seiner Plantage in Kaiserwinkel wegen Corona diesmal nicht möglich. Der Verkauf auf dem Forsthof aber schon. Ab 11. Dezember geht es dort los. Ein extra Hygiene-Konzept mit Einbahnstraßen-Regelung wurde dafür erarbeitet. Auf dem Nordsteimker Gut gibt es Weihnachtsbäume an den Wochenenden des dritten und vierten Advent. „Ob wir dort Glühwein und Bratwurst anbieten dürfen, hängt von den Corona-Vorschriften ab, die dann gelten“, so der Graf.

Manfred Jammer pflanzt in seinen Plantagen fast ausschließlich Nordmanntannen

Eins steht bereits fest: Bei ihm werden die Tannenbäume teurer. Er rechnet mit einer Preiserhöhung von rund zehn Prozent. Ein Grund dafür seien die gestiegenen Kosten beim Anbau.

Manfred Jammer will die Preise stabil halten. Er pflanzt in seinen Plantagen in Vorsfelde und in der Südheide fast ausschließlich Nordmanntannen. „Alles andere ist bei den Kunden nicht gefragt“, erklärt der Sülfelder. Er hat Bäume in allen Größen – von klein bis sechs Meter hoch. Preislich geht es bei Jammer ab 15 Euro los.

Rund um den ersten Advent beginnt traditionell sein Weihnachtsbaum-Geschäft in der Sülfelder Schleusensiedlung. „Aber schon viele Wochen vorher gibt es Nachfragen von Stammkunden“, sagt Jammer.

Von Sylvia Telge