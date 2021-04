Wolfsburg

Am 12. September finden in ganz Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Auf dem Wahlzettel befindet sich dann erstmals eine Partei, die bislang vor allem durch die Europawahl 2019 Aufmerksamkeit erlangt hat: Die paneuropäische Partei Volt. Sie zog mit einem Sitz ins europäische Parlament ein. Seitdem konnte sie bei den Nationalwahlen in den Niederlanden drei Sitz gewinnen und auch bei Wahlen auf kommunaler Ebene einige Stimmen erlangen. Am Donnerstag, 15. April, will Volt das vorläufige Wahlprogramm für Wolfsburg vorstellen.

„Wir möchten Menschen eine Stimme geben, die bisher politisch nicht ausreichend repräsentiert sind”, sagt Stefan Kanitzky, der bereits in der aktuellen Legislaturperiode für Volt im Wolfsburger Rat sitzt.

Volt will das Hauptaugenmerk auf alternative Mobilität, intelligente Digitalisierung und eine grüne Stadt legen

Volt sucht nun aktiv nach engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich politisch einbringen und für die Stadtratswahl antreten möchten. Das Hauptaugenmerk der jungen Partei soll in Wolfsburg auf alternativer Mobilität, intelligenter Digitalisierung und einer natürlich grünen Stadt liegen.

Am Donnerstag, 15. April, stellt Volt sich und das vorläufiges Wahlprogramm in einer Online-Veranstaltung vor. Außerdem wollen Stefan Kanitzky sowie Carina Beckmann, Abgeordnete in Münster und Jana Wilke, Abgeordnete in Darmstadt, von ihrer Arbeit und ihrer Kandidatur für den Stadtrat berichten. Start des Events, das über Google-Meet stattfinden wird, ist um 18 Uhr. Der Link zur Teilnahme kann auf der Website www.voltdeutschland.org/wolfsburg nachgesehen werden und lautet: www.meet.google.com/uib-kbeu-agm

