Wolfsburg

Ab sofort startet das Volksbegehren Artenvielfalt mit dem Sammeln der Unterschriften in Wolfsburg. Die Initiative hat bereits 200 Bündnispartner, täglich kommen weitere hinzu. Nun kann jeder für das Volksbegehren unterschreiben. In Niedersachsen seien die Hälfte der 11 000 Tier- und Pflanzenarten bedroht, 62 Prozent der Wildbienenarten gefährdet und Millionen Brutvögel verschwunden.

„Neben dem Klimawandel ist das Artensterben eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Florian Preusse, einer der Sprecher des Gifhorner Aktionsbündnisses und Vorsitzender des NABU Kreisverbandes Gifhorn. „Wir sind aber auf intakte Ökosysteme angewiesen – nicht nur saubere Luft und sauberes Trinkwasser, auch die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln hängt davon ab.“

Artensterben: Ausbau des ökologischen Landbaus

Die immer intensivere Landnutzung sei einer der Hauptverursacher des Artensterbens. „Es freut mich daher, dass eine Ausweitung des ökologischen Landbaus im Volksbegehren enthalten ist“, so Preusse. Er freut sich über die Unterstützung durch Sabina Briegel ( ÖDP Gifhorn) und Bastian Michel ( ÖDP Wolfsburg) sowie Ralf Hentschel vom Freundeskreis freilebender Wölfe.

Um in Wolfsburg viele Unterschriften sammeln zu können, steht das Fotostudio Hackländer mit dem zentralen Standort in der Schillerpassage 5 nun als Bündnispartner zur Verfügung. „Wir brauchen insgesamt 610 000 Unterschriften für das Volksbegehren Artenvielfalt“, so Sabina Briegel. Wird das erreicht, muss sich der Landtag mit dem Thema auseinandersetzen.

Volksbegehren : Fotostudio Hackländer in Wolfsburg als Standort

Unterschreiben kann man auch in der Geschäftsstelle des Nabu Wolfsburg und vielen weiteren Läden. Infos dazu und zu Ansprechpartner finden Interessierte auf der Homepage des Volksbegehrens www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt. Man kann auch Unterschriftenbögen direkt bestellen per E-Mail an material@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt oder telefonisch unter (05 11) 911 05 25.

Von Robert Stockamp