Wolfsburg

Spätestens seit dem zweiten Corona-Lockdown sind die Diskussionen um die Zukunft der leeren Fußgängerzonen und Büroräume nicht mehr zu überhören. Erst vor wenigen Tagen warnte die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vor einem „Ausbluten“ der Wolfsburger Innenstadt, sollte es keine verbindliche Öffnungsstrategie geben. Der Volksbank Braunschweig Wolfsburg (BraWo) kann diese Entwicklung auf den ersten Blick scheinbar wenig anhaben: Sie setzt laut Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg, weiter auf ihre ambitionierten Pläne in der Wolfsburger Innenstadt.

Erst im Juni hatte die Volksbank BraWo angekündigt, in den Gebäuden rund um die Schillergalerie die „BraWo Arkaden“ errichten zu wollen. Das moderne Innenstadtzentrum soll Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen enthalten. Die Planungen dafür seien laut Kayser in der Vorbereitung. Aktuell gehe es um die Schaffung des Baurechts, eine entsprechende Antragskonferenz habe am 16. Februar stattgefunden.

So sollen sie aussehen: Mit den „BraWo Arkaden“ hat die Volksbank erst im Sommer 2020 ein weiteres großes Projekt in Wolfsburg angekündigt Quelle: StructureLab GMBH

Die BraWo City am Nordkopf lässt vorerst weiter auf sich warten

Darüber hinaus plant die Bank unter dem Namen „BraWo City“ bereits seit längerer Zeit einen Büro- und Gewerbekomplex am Nordkopf. Der ist zurzeit alles andere als ansehnlich: Die Gebäude auf der Seite der ehemaligen McDonalds-Filiale stehen teilweise seit Jahren leer. Eigentlich wollte die Volksbank im Frühjahr 2020 mit dem Abriss der Häuser beginnen. Sichtbar ist bislang wenig passiert, seit Kurzem weisen immerhin Banner auf die „BraWo City“ hin. Auf Nachfrage teilt Kayser mit, dass es „noch keinen konkreten Zeitplan“ für das Projekt gebe.

Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg: „Grundsätzlich hat die Corona-Pandemie zur Folge, dass die Nutzung der Innenstädte in Teilen neu gedacht werden muss.“ Quelle: Roland Hermstein

Schmeißt die Bank ihre Pläne vielleicht noch einmal um? Kayser erklärt, dass die Volksbank Veränderungen für notwendig halte: „Grundsätzlich hat die Corona-Pandemie zur Folge, dass die Nutzung der Innenstädte in Teilen neu gedacht werden muss.“ Der derzeit bekannte Gewerbemix müsse sich verändern.

Gute Aussichten? Die Volksbank BraWo ist überzeugt, dass die Innenstädte auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Quelle: Roland Hermstein

Die Volksbank ist überzeugt, dass die Wolfsburger die Innenstadt zukünftig nicht meiden werden

Die These der Volksbank: Die Bewohner und Besucher werden die Innenstädte zukünftig nicht meiden, sondern sie stattdessen anders nutzen. Innerstädtisches Wohnen, Arbeiten und Freizeitangebote könnten Kayser zufolge weiter in den Fokus rücken. „Da wir mit unseren Projekten noch in den Startlöchern stehen, sehen wir diese etwas geänderten Vorzeichen als Chance indem wir mit unseren Konzepten darauf eingehen - wir sehen also, dass wir den Auswirkungen der Corona-Pandemie positiv begegnen können“, sagt die Leiterin der Direktion Wolfsburg.

Die Volksbank BraWo und das Immobiliengeschäft Die „BraWo City“ und die „BraWo Arkaden“ sind längst nicht die einzigen großen Immobilien-Projekte der Volksbank BraWo: Laut eigenen Angaben liegt der Gesamtwert des Immobilienbestandes mittlerweile bei über einer Milliarde Euro. Neben weiteren Großprojekten in Braunschweig erwarb die Bank erst im November und Dezember 2020 drei Einkaufscenter: Die Rathauspassage Pinneberg, das CityPalais Duisburg und das City Carré Magdeburg. Bei der Neuausrichtung der Innenstädte, dürfte die Bank daher nicht nur in der Region eine wesentliche Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Neukäufe erscheint es wenig überraschend, dass Vorstandsvorsitzender Jürgen Brinkmann bereits vor einiger Zeit sagte: „Mit Geld kann man auf Dauer kein Geld mehr verdienen.“ Ein Finanz-Newsletter, der sich kürzlich ausführlicher mit der Situation der Bank auseinandersetzte, stellte anhand der Geschäftsberichte fest: Die Sachanlagen der Bank sind von 40 Millionen im Jahr 2014 auf 880 Millionen im Jahr 2020 gestiegen. Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg, betont auf WAZ-Nachfrage dennoch: „Unser Kern ist und bleibt das Bankgeschäft.“

Kayser erklärt, dass die Volksbank daran glaube, dass es die Menschen wieder verstärkt in die Innenstädte zieht, sobald die Geschäfte geöffnet sind. „Dafür sind zukünftig innovative Konzepte und Ideen gefragt, die den Einzelhandel und die Gastronomie stärken“, meint Kayser. Wie die in den BraWo Arkaden genau aussehen, darauf dürfen die Wolfsburger weiter gespannt sein.

In der Region seien Büroflächen weiterhin gefragt

Zurück zur BraWo City: An dem Plan, neue Büroflächen zu schaffen, hält die Bank trotz der Pandemie fest. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich diese Entwicklung negativ auf unsere Investments in den Innenstädten auswirken wird, im Gegenteil.“ Die Nachfrage nach Büroflächen sei in der Region Wolfsburg weiterhin hoch. „Vielleicht werden wir perspektivisch weniger Office-Flächen brauchen. Dann werden aber eher die unattraktiven Büroflächen leer stehen und anderen Nutzungen zugeführt werden müssen. Für unsere erstklassigen Standorte mit exzellenter Verkehrsanbindung, großen Parkflächen und sehr guter Infrastruktur sehen wir keine Probleme kommen“, ist Kayser überzeugt.

Von Melanie Köster