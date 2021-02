Wolfsburg

Die Sportlerinnen und Sportler des VfL Wolfsburg können auf den Vereins-Rasenflächen optimal trainieren. Die Plätze werden nämlich vom Chef-Greenkeeper Peter Sauer und seinem dreizehnköpfigen Team das gesamte Jahr gepflegt und gehegt. Doch nicht nur die Sportler freuen sich darüber, auch Tiere profitieren von dem Fachwissen der Greenkeeper. So versammeln sich an kalten Tagen viele Vögel auf beheizten dem Rasen im AOK-Stadion im Allerpark.

Beim Spaziergang hat der WAZ-Leser Detlev Wenzel einen Schnappschuss von der tierischen Zusammenkunft gemacht und uns mit dem Titel „Solarium für Wintervögel“ zugeschickt. Bei dem „Solarium“ handelt es sich um die Beleuchtungsanlage mit UV-Strahlen, die die Sonne simulieren und somit den Wachstum des Rasens anregen soll. Diese Strahlen sorgen bei dem eisigen Wetter für wohlige Temperaturen.

AOK-Stadion in Wolfsburg bietet optimale Bedingungen für die Vögel

Der Nabu-Vorsitzende hat in der WAZ bereits erklärt, wie Wildtiere bei den kalten Temperaturen optimal versorgt werden. So könnten die Wolfsburger für die Gartenvögel wie Amseln, Meisen, Finken oder Rotkehlchen Meisenknödel aufhängen. Wichtig sei dabei, dass die Futterplätze sauber und trocken sind.

Als Wenzel das Foto mit den Vögeln gemacht hat, lag auf dem Rasen noch Schnee. Dennoch pickten die Vögel, da auf den Rasenflächen immer frischer Rasen gesät werde. Der Schnee wurde inzwischen von den Greenkeepern mit Hilfe von Schnee-Schiebern entfernt. Somit wird der Platz immer mehr zu einem Rundum-sorglos-Paket für die Vögel, auch weil der Verein keine Probleme mit den Tieren habe.

Michael Kühn: „Viele Vögel zieht es zurzeit in die Innenstadt, weil es ein bisschen wärmer ist“

„Die Tiere nutzen bei dem Wetter jede Wärme- und Futterquelle, um zu überleben. Und mit den Voraussetzungen hat der VfL eine optimale Situation geschaffen“, betont Kühn vom Nabu Wolfsburg. Aufgrund der Schneemengen kommen die Tiere in der Natur nämlich nicht an den Boden und somit auch nicht an Futter. Auch ein Schlafplatz sei bei der Kälte schwer zu finden. „Viele Vögel zieht es zurzeit in die Innenstadt, weil es ein bisschen wärmer ist“, erklärt der Nabu-Vorsitzende.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig