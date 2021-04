Wolfsburg

Während die Wolfsburger weiterhin um 21 Uhr zu Hause sein müssen, ist die Ausgangssperre in Hannover vorerst Geschichte: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat die Maßnahme am Dienstag für nicht rechtens erklärt. Beim Verwaltungsgericht in Braunschweig ist daraufhin auch ein Eilantrag gegen die Ausgangssperre in Wolfsburg eingegangen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs teilt derweil mit, dass die Stadt vorerst an den nächtlichen Beschränkungen festhalte.

Vorerst gilt die Entscheidung nur für die Region Hannover

Mohrs erklärt in einem kurzen Statement, dass sich die Stadt einer Stellungnahme des Niedersächsischen Städtetages anschließe. Dieser sieht in der Maßnahme weiterhin ein wirksames Mittel zur Infektionsbekämpfung, das allerdings einer genauen Güterabwägung bedürfe. „Wir werden gemeinsam mit dem Land und den niedersächsischen Kommunen den Beschluss prüfen und erörtern, ob und wenn ja, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Bis dahin stützt sich die Stadt Wolfsburg auf die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen und wird an der nächtlichen Ausgangssperre festhalten“, sagt Mohrs. Denn: Formal gelte der im Eilverfahren getroffene Beschluss des OVG ausschließlich für die Region Hannover. Für alle anderen Kommunen ist weiterhin die niedersächsische Corona-Verordnung maßgeblich, die Ausgangssperren in Regionen mit hoher Inzidenz vorsieht. Das Hauptverfahren zu den Ausgangsbeschränkungen steht noch aus.

Hält bislang noch an den Ausgangsbeschränkungen für Wolfsburg fest: Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Quelle: Ole Spata/dpa

Gleichzeitig läuft vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig seit Mittwoch ein Eilantrag gegen die Wolfsburger Ausgangssperre. „Die Stadt Wolfsburg ist jetzt zu einer Stellungnahme aufgefordert“, erklärt Sprecher Torsten Baumgarten.

Ausgangssperren sollten laut dem OVG das letzte Mittel sein

Die Ausgangssperre in Hannover sollte eigentlich bis zum 12. April bestehen bleiben. Nach der Entscheidung des OVG musste die Region sie mit sofortiger Wirkung zurücknehmen. Die Richter aus Lüneburg begründen ihre Entscheidung damit, dass Ausgangssperren nur in einem begrenzten Umfang geeignet seien, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Laut den Richtern sei die Ausgangssperre als „ultima ratio“ (letztes Mittel) nur dann in Betracht zu ziehen, wenn andere Maßnahmen voraussichtlich nicht mehr greifen.

Unter anderem führt das OVG zudem an, dass die Begründung, die die Region Hannover zu den Ausgangssperren geliefert habe, nicht ausreichend gewesen sei. Sie habe nicht ansatzweise nachvollziehbar aufgezeigt, in welchem Umfang es bisher Bemühungen gegeben habe, die unzureichende Einhaltung der Kontaktbeschränkungen durch staatliche Kontrolle zu verbessern.

