Rückblick: Schlimme Verbrechen, tragische Unfälle, Feuer und Betrug

Wolfsburg

Auch dieser Rückblick gehört dazu: schlimme Verbrechen, miese Ganoventricks, tragische Unfälle und große Feuer – auch 2019 gab es traurige und Aufsehen erregende Fälle, die vielen Menschen in Erinnerung bleiben werden.

Januar: Im Waldstück bei Fallersleben entdeckt ein Jäger menschliche Knochen. Die Obduktion ergibt: Bei dem Skelett handelt es sich um die Überreste eines 78-Jährigen, der schon 2017 als vermisst gemeldet wurde.

Unbekannte brechen insLokal Hazienda ein und erbeuten einen 120-Kilo-Tresor. Die Kamera der Videoüberwachung nimmt zwei maskierte Täter auf. Und auch in einen Kiosk in der Martin-Luther-Straße brechen Ganoven ein und reißen einen Tresor aus der Wand.

Februar: Und wieder ein Einbruch mit Tresor-Klau. Diesmal wird das Lido-Lokal im Hallenbad-Kulturzentrum zur Zielscheibe. Die Täter knacken vier Türen und richten eine hohen Sachschaden an.

März: Schwerer Unfall am Nordkopf: Ein Caddy der WVG und ein Renault Clio krachten am ZOB zusammen – so heftig, dass ein 43 Jahre alter Busfahrer schwere Verletzungen erleidet. Über 100 Busse müssen umgeleitet werden.

Beim Fußball-Länderspiel Deutschland – Serbien in der VW-Arena grölen Fans rassistische Parolen wie „Bimbo“ und „Neger“. Ein Wolfsburger Journalist macht das zum Thema in seinem Internet-Blog; die Polizei ermittelt. Am Ende stellen sich drei Männer freiwillig der Polizei.

April: Die Polizei registriert gleich acht Fälle von Räder bzw. Felgendiebstahl. Die Serie setzt sich das gesamte Jahr über fort. Besonders beliebt bei den Kriminellen: Teuren Felgen von Golf GTI und Touran.

Mai: NachKleber-Attacken auf Autosfolgen Klebber-Attacken aufs Centro Italiano in der Schillerpassage. Das zweite Mal schon spitzen Unbekannte Klebstoff ins Türschloss des Vereinsheims.

Spektakulärer Unfall auf der Westumgehung bei Vorsfelde: An einem Sharan reißt die Anhängerkupplung, der Wohnwagen, der dran hing, macht sich selbstständig und überschlägt sich. Übrig bleibt ein Trümmerfeld.

Juni:Tödlicher Unfall zwischen Steimker Berg und Nordsteimke: Ein Laster und ein Tuareg stoßen auf der L 322 zusammen; ein 50-Jähriger aus Helmstedt stirbt noch am Unfallort.

Juli: Familiendrama in der Teichbreite: Ein 47-Jähriger tötet seine Ehefrau (45) mit mehreren Messerstichen; sie wollte ihn verlassen. Die zehnjährige Tochter muss alles mitansehen. Im November steht der Ukrainer vor Gericht und gibt an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Ebenfalls vor Gericht steht ein 23-Jähriger, der versucht hat, seinen Mieter in der Kreuzheide mit einem Messer zu töten. Der junge Mann aus Syrien ist psychisch krank, sein Opfer nennt „den Teufel“.

Juli:Raubüberfall auf einen Kiosk am Reislinger Markt im Juli: Doch der Kriminelle kann keine Beute machen, denn die taffe Angestellte vertreibt den Räuber mir einer Baseball-Keule.

August: Bluttat in Vorsfelde: Ein Mann (20) wird im August durch Schüsse getötet. Die Soko „Tattoo“ der Polizei sucht Zeugen und ein dunkles Fahrzeug. Das taucht einige Zeit später verlassen in der Feldmark bei Croya auf und wird sichergestellt.Von den Tätern fehlt jede Spur.

September: Mit einer miesen Maschen ergaunern Betrüger 12 000 Euro von einer 79-jährigen Seniorin. Der Täter gibt sich am Telefon als Enkel des Opfers aus – die Wolfsburgerin fällt darauf rein.

Oktober: Feuer im Heinenkamp: Bei einemjapanischen VW-Zulieferer fängt ein Prüfstand Feuer – es entsteht ein Millionenschaden. Und bei einem Brand im Obdachlosenheim müssen die Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden.

November:Die Fälle von falschen Polizisten häufen sich– und trotz etlicher Warnungen durch die Polizei fallen Wolfsburger Senioren auf die Trickbetrüger, die sich am Telefon und auch an der Haustür ausgeben, rein.

Dezember:Großfeuer in Hehlingen – die alte Gaststätte brennt über Stunden. Im Einsatz sind mehr als 80 Feuerwehrleute. Das Fachwerkgebäude stand leer und sollte umgebaut werden. Ermittlungen ergeben: Es war Brandstiftung. Von dem oder die Täter fehlt jede Spur.

Von Claudia Jeske