Freundschaften in der Politik gelten als zerbrechlich. Es sei denn, es gibt ein gemeinsames Hobby – so wie bei den Wolfsburger Ratsherren und PUG-Politikern Velten Huhnholz (55) und Andreas Klaffehn (55). Sie lieben beide Oldtimer – natürlich von Volkswagen.

„Wir sind in der Volkswagen-Stadt mit Volkswagen groß geworden“, betont Velten Huhnholz. Aber in der glorreichen luftgekühlten Ära von Käfer und Konsorten bis in die 1970er Jahre hinein durften die beiden Jungs eben noch kein Auto fahren. Aber „cool“ fanden sie Autos mit dem VW-Emblem damals schon. Vor einigen Jahren haben sie sich ihre automobilen Träume erfüllt.

Der Kübelwagen hat nichts – und genau das ist auch gut so

Andreas Klaffehn, von Beruf Polizist, mag es rustikal: Er hat sich einen Kübelwagen, Baujahr 1978, gekauft. „Ich finde ihn schick, weil er nichts hat“, sagt er schmunzelnd. Wobei er mit „nichts“ meint: nichts Entbehrliches. Kein Wunder: Der VW 181 Kübelwagen war in seinem früheren Autoleben ein Bundeswehrfahrzeug, ein „Kurierwagen“. Da musste er anspruchslos, zuverlässig und robust sein. „Genau das mag ich“, betont Klaffehn. Türen und Fenster kann Klaffehn jederzeit ein- und ausstecken, der Reservekanister steckt im Reserverad, seitlich ist ein Spaten angebracht – sollte sich der Kübelwagen einmal festfahren. „Er hat keinen Allradantrieb“, lacht Klaffehn. Trotz der Schutzbügel vor den Scheinwerfern. Und auf einem Truppenübungsplatz habe er sich tatsächlich schon einmal festgefahren.

Aber normalerweise fährt er mit seinem „Kurierwagen“ auch nicht ins Gelände, sondern cruist mit dem 50 PS-Boxer durch die Region. Den gleichen Motor hat übrigens das Käfer Cabrio von Velten Huhnholz (Baujahr 1972) im Heck: „Ein toller Motor“, schwärmt der Maurermeister. „Tolle Klangkulisse und tolle Vibrationen – früher saßen meine Kinder kaum im Käfer drin, schon schliefen sie.“ Das ist lange her, aber Papas dunkelblauen Käfer finden sie auch heute nicht langweilig. „Dieser Käfer wird die Familie nicht mehr verlassen“, sagt Huhnholz. „Die ersten Kinder erheben bereits Anspruch auf ihn.“

Velten Huhnholz fährt ein wirklich schickes Käfer Cabrio

Denn der ist wirklich schick mit seinen cremefarbigen Sitzen, Verkleidungen und Cabriodach, den schicken Porsche-Fuchs-Felgen, dem Holz-Metall-Lenkrad, dem Metall im Armaturenbrett und der geraden (statt gebogenen) Windschutzscheibe. „Das Schönste ist, dass dieses Auto nur positiv behaftet ist“, sagt Huhnholz. „Es wird nur in der Freizeit und nur bei gutem Wetter gefahren. Meine Familie liebt es, mit diesem Auto zu fahren.“ Er selbst natürlich auch.

Manchmal, wenn es Job, Familie und Zeit zulassen, drehen Huhnholz und Klaffehn gemeinsam eine Runde in und mit ihren Oldies. Dass beide den gleichen Motor unter der Haube haben, fällt dann aber niemanden auf.

Von Carsten Bischof