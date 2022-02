Wolfsburg

Mirko Deticek ist sauer: Seit Jahren stellt er seinen Wagen auf dem (kostenpflichtigen) Parkplatz neben der „Tunellschänke“ ab, wenn er zur Nachtschicht ins VW-Werk geht – im guten Glauben daran, dass das Parken in der Nacht kostenlos ist... Doch jetzt erhielt der VW-Mitarbeiter am frühen Morgen ein Knöllchen. Die Stadt beteuert auf WAZ-Nachfrage, die Parkzeiten und Gebührenordnung nicht verändert zu haben.

Seit 28 Jahren arbeitet Deticek im Schichtdienst bei Volkswagen. Genausolang parkt er auf dem Parkplatz zwischen der Tunnelschänke und dem Parkdeck des Hauptbahnhofs – bisher gab’s keine Strafzettel, sagt er.

Ordnungsamt kontrollierte Parkplätze während der Nachtschicht

Am Mittwochabend, 9. Februar, parkte Deticek wie üblich in der Nähe des Tor 17 und ging in Halle 30 – ohne ein Parkticket zu ziehen. Nach dem Schichtende gegen 5.42 Uhr kam er zu seinem Wagen und entdeckte einen Strafzettel in Höhe von 20 Euro. Das Ordnungsamt hatte das Knöllchen um 5.21 Uhr ausgestellt.

Parkplatz neben der Tunnelschänke: Wer nachts sein Auto abstellt, muss Münzen in die Parkuhr werfen. Quelle: Roland Hermstein

Der Vorwurf lautet: Parken ohne gültigen Parkschein. Deticek dachte, dass das Parken nachts frei sei. Die Stadt teilte auf WAZ-Anfrage mit, dass die gebührenpflichtige Zeit seit rund zehn Jahren nicht verändert wurde. Von Montag bis Freitag von 0 bis 24 Uhr und am Samstag von 0 bis 14 Uhr müssen Münzen eingeworfen und ein Parkticket gezogen werden.

Nach der Nachtschicht gab es mehrere Knöllchen

Der Parkplatz neben der Tunnelschänke sei zur Nachtschicht fast immer voll besetzt, sagt der VW-Mitarbeiter. „Die Parkplatz-Situation in Wolfsburg ist miserabel und nachts nehme ich niemanden den Parkplatz weg. Jetzt kam das Ordnungsamt und hat rund 25 Autos aufgeschrieben. Das ist Abzocke“, schimpft er.

Er machte seinem Ärger bei Facebook Luft und einige kommentierten den Beitrag ebenfalls mit „Abzocke“. Einer schrieb: „Knapp 100 Million Schulden müssen gedrückt werden.“

Bei keinem Automaten in Wolfsburg wurden die Zeiten geändert

Ein Sprecher der Stadt erklärte, dass auch bei keinen anderen Automaten die Zeiten geändert wurden. Deticek habe sein „Knöllchen“ noch nicht bezahlt. „Wird dieses wiederum nicht beglichen, erhebt die Stadt ein Bußgeld“, so der Sprecher.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig