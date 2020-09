Innenstadt

Der Sommer ist vorbei – und am Sonntag hat auch das VW-Bad geschlossen. Es war eine komische Saison in diesem Jahr. Wegen Corona. Deshalb fand auch die Eröffnung später statt, am Sonntag war nun der letzte Badetag. Ein bisschen Wehmut kam deshalb am Wochenende bei den Gästen auf.

„Es ist wirklich schade, dass die Badesaison schon wieder vorbei ist“, bedauerte Anika Heger. Sie ging regelmäßig schwimmen und war sehr froh, dass die Stadt die Freibäder in Wolfsburg trotz Corona geöffnet hat. Das haben nicht alle Kommunen gemacht. Klar, Tickets online zu bestellen, sei erst einmal ungewohnt gewesen. „Aber man gewöhnt sich an alles“, meint Anika Heger.

Muntere Kaffeerunde zum Saisonabschluss

Eine Damenrunde traf zum Abschluss der Saison noch einmal am Sonntag zum Kaffeetrinken. Es war eine kuriose Saison im VW-Bad. Corona war der Grund dafür. Wegen der Pandemie öffnete die Bäderverwaltung erst an Pfingsten die Bäder. Zum Start galten strenge Hygiene-und Abstandsregeln sowie eine Besucher-Höchstgrenze: Nur eine bestimmte Anzahl von Personen durfte gleichzeitig auf dem Gelände sein. Außerdem mussten sich die Gäste vorher anmelden, wenn sie schwimmen wollten, und die Schwimmzeit war begrenzt. Nicht jeder Besucher fand das gut.

Das Springerbecken im VW-Bad war in diesem Jahr Schwimmerbecken. Damit mehr Badegäste schwimmen konnten. Deshalb war der Sprungturm nicht so oft geöffnet. Das kam gerade bei jungen Leuten nicht so gut an. Es war eben alles anders.

Stadt lockerte später die Corona-Einschränkungen

Als die Coronazahlen in Wolfsburg sanken, lockerte die Stadt die Einschränkungen. Trotzdem – 2020 war eine andere Badesaison. Das lag sicherlich auch an dem diesmal nicht so heißen Sommer. Trotzdem – die Bäderverwaltung ist nicht unzufrieden mit der Saison.

Eine Bilanz zu den Besuchszahlen liegt zwar noch nicht vor. Die Stadt zieht sie wie immer erst nach Abschluss der Freibadsaison. „Es kann allerdings schon jetzt festgestellt werden, dass die Bäder an heißen Tage in den Sommerferien gut besucht waren“, so die Stadt. Wegen der Corona-Beschränkungen blieben die Zahlen aber insgesamt weit hinter denen des Vorjahres zurück. „Trotzdem sind wir unter diesen besonderen Umständen zufrieden, denn die Angebote wurden gut angenommen und die Wolfsburger haben ihren Bädern die Treue gehalten“, unterstreicht Sportdezernentin Monika Müller.

Von Sylvia Telge