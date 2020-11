Wolfsburg

Das Landgericht Braunschweig hat einen 30 Jahre alten Mann wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Wolfsburg verurteilt. Der Verurteilte müsse eine Geldauflage von 5000 Euro an das Opfer zahlen und an Beratungsgesprächen bei einem Psychologen teilnehmen, teilte das Landgericht auf WAZ-Anfrage mit. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der damals 17-Jährige soll seine sechs Jahre alte Cousine in einer Wolfsburger Wohnung sexuell missbraucht haben

„Die Verurteilung erfolgte nach Jugendrecht, weil der Angeklagte zur Tatzeit Jugendlicher gewesen ist“, sagte eine Gerichtssprecherin. Der Tatzeitraum erstreckte sich laut Anklage von 2007 bis Ende 2013. In dem am längsten zurückliegenden Fall soll der damals 17-Jährige seine zur Tatzeit sechs Jahre alte Cousine in einer Wolfsburger Wohnung sexuell missbraucht haben, indem er sexuelle Handlungen an ihr vornahm. In der Folgezeit soll es zu zwei weiteren Vorfällen gekommen sein. „Durch die Vornahme der sexuellen Handlungen an sich und an dem unter 14 Jahre alten Mädchen habe sich der Angeklagte sexuell erregen wollen“, hieß es in der Anklage.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Florian Heintz