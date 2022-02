Wolfsburg

Seit Donnerstag ist Wolfsburg im Sturmmodus und obwohl sich das Wetter am Sonntagmorgen beruhigt hat, ist die Sache noch nicht überstanden. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor schweren Sturmböen für Deutschland. Dann sind im Westen und Norden erneut Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h möglich, in den Hochlagen der Mittelgebirge wie etwa dem Harz sogar wieder Orkanböen bis 120 km/h.

Ganz so schlimm wie am Donnerstag und Samstag soll es aber in Wolfsburg nicht werden. Da wurden in Teilen Deutschlands sogar Windgeschwindigkeiten von 162 km/h in der Spitze erreicht. Dennoch bleibt es am Sonntag und auch am Montag sehr ungemütlich in Wolfsburg, weil zusätzlich auch wieder Regen einsetzt.

Wettervorhersage für Wolfsburg

Am Sonntag ist von der Sonne in Wolfsburg nichts zu sehen. Den ganzen Tag über fällt immer mal wieder Regen, der zum Abend hin zunimmt. Die Temperaturen liegen um die 10 °C. Während der Sonntagvormittag noch relativ ruhig bleibt, frischt zum Mittag und Abend hin dann auch wieder der Wind auf. Am Sonntagabend und Montag sind Böen zwischen 75 und 90 km/h in Wolfsburg möglich.

Wie ist das Wetter in Niedersachsen aktuell?

Wolfsburg ist im Sturmmodus

Die erste Sturmwarnung für Wolfsburg hatte der Deutsch Wetterdienst für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag herausgegeben. Sturmtief „Ylenia“ war mit großer Wucht über Wolfsburg hinweggefegt und hatte für zahlreiche Schäden gesorgt. Bäume wurden entwurzelt, Straßen- und Bauschilder wurden umgeweht und Dachziegel von Häusern stürzten herab. Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Sogar die Schule wurde für den Donnerstag abgesagt.

Sturm „Zeynep“: Mehr als 60 Feuerwehreinsätze

Nachdem sich Wolfsburg einen Tag lang erholen und die Schäden wegräumen konnte, ging es am Freitag wieder los. Am späten Abend hatte das zweite Sturmtief „Zeynep“ die Volkswagenstadt erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hatte gewarnt: Dieser Orkan sollte noch einmal stärker sein als der erste und so kam es auch. Die Feuerwehr musste in der Nacht von Freitag auf Samstag mehr als 60 Mal ausrücken. Hier sehen Sie eine Bildergalerie von den Schäden, die Sturm „Zeynep“ in Wolfsburg angerichtet hat.

Von Normen Scholz