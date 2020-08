Wolfsburg

Für Gurbet Cakil war der Fall schon von Weitem klar: Auf den Lastwagenunfall vom Mittwochmittag würden umfangreiche Reparaturarbeiten folgen. Cakil, Chefin der zuständigen Autobahnmeisterei Braunschweig-Hafen, musste dafür gar nicht mehr allzu gründlich die Unfallstelle begutachten. Denn sie weiß: Wenn Diesel ausläuft und stundenlang in den offenporigen Asphalt einsickert, ist die Fahrbahndecke aufgeweicht. „Ausbessern oder reinigen hat da gar keinen Sinn mehr, da hilft nur noch abfräsen und neu asphaltieren“, sagt die Ingenieurin.

Im aktuellen Fall betraf das alle drei Fahrspuren auf einer Länge von rund 16 Metern. Damit die Vollsperrung nur so lange dauert wie unbedingt nötig, begann die von Cakil in Marsch gesetzte Firma schon am Mittwochabend gleich nachdem der verunglückte Lkw abgeschleppt worden war. Die Fahrbahndecke wurde entfernt und für den neuen Asphalt vorbereitet, der am Donnerstagmorgen eingebaut wurde. Also alles nach Plan – wieso verzögerte es sich dann doch noch? „Wir hatten unvorhergesehene Probleme mit einem der Baufahrzeuge, dadurch hat der Einbau der neuen Decke länger gedauert als geplant“, erklärt Cakil. Zusätzliche Schäden seien nachträglich nicht entdeckt worden.

Ausgelaufener Treibstoff: Die A2 ist komplett gesperrt. Quelle: Gemeindefeuerwehr Lehre

Temperatur der Fahrbahn muss unter 30 Grad sinken

Seit Donnerstagmittag liegt nun der neue Asphalt auf dem ramponierten Teilstück und härtet aus. Normalerweise werden dafür 24 Stunden veranschlagt, damit das Material fest genug wird, um der enormen Belastung des Autobahnverkehrs zu widerstehen. „Bei kleineren Flächen verkürzen wir diese Zeit aber so weit wie möglich, damit die Sperrung nicht zu lange dauert“, sagt Cakil. Da reiche es, wenn die Temperatur auf der Fahrbahn unter 30 Grad gesunken ist. Nach acht Stunden, also gegen 20 Uhr, soll das erreicht und die A 2 wieder befahrbar sein.

Für die Arbeiten setzt die Autobahnmeisterei-Chefin keine eigenen Leute ein, sondern Fremdfirmen, die sich vertraglich verpflichten, in akuten Fällen anzurücken. Innerhalb von 12 Stunden müssen sie zur Stelle sein, um Schäden nach Unfällen oder ähnlichem auszubessern. „Unser oberstes Ziel ist es ja, die Autobahn intakt zu halten und den Verkehr fließen zu lassen, da muss es natürlich so schnell wie möglich gehen“, betont Cakil.

Autofahrer lassen ihren Frust an Bauarbeitern aus

Die Autofahrer, die genervt im Stau stehen oder sich über Umleitungsstrecken quälen, bemerkten natürlich nicht, was für eine aufwendige Logistik im Hintergrund anläuft, um einen Schaden an der Autobahn im Rekordtempo zu beseitigen. Es sei schon eine sehr zeitintensive Koordination nötig, damit alles reibungslos klappt, erklärt die Expertin. Niemand verschwende Zeit, alle gäben ihr Bestes, um möglichst schnell wieder für freie Fahrt zu sorgen. Dass dennoch viele Autofahrer ihren Frust dann an den Bauarbeitern auslassen, findet Cakil traurig: „Diese Leute geben sozusagen ihr Leben dafür, dass schnell alles wieder in Ordnung gebracht wird – dass sie dafür angehupt oder gar durchs offene Fenster angeschrien werden, macht mich immer wieder sprachlos.“

