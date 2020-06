Wolfsburg: Unbekannter überfällt Frauen am Schillerteich

Wolfsburg

Eine 38-jährige Wolfsburgerin und ihre zwei Freundinnen wurden am Montagabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls am Schillerteich. Der Täter hatte die Frauen zuerst nach einer Zigarette gefragt, bevor er versuchte, der 38-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich jedoch nach Kräften, so dass der Täter erfolglos die Flucht ergriff.

Der Tat ereignete sich gegen 20.44 Uhr, als die drei Frauen ungefähr 100 Meter von der Straße Am Mühlengraben entfernt waren. Der Unbekannte sprach die Gruppe an und fragte erst nach Zigaretten. Als die Frauen, seinem Wunsch nicht nachkommen wollten, wurde der Mann aggressiv und stürzte sich auf die Handtasche der 38-Jährigen. Doch die Frau wehrte sich mit aller Macht. Der Mann lies ab und rannte weg.

Eine der Zeuginnen meinte später gegenüber der Polizei, den Mann Tage zuvor an gleicher Stelle gesehen zu haben, als er ebenfalls Passanten nach Zigaretten fragte.

Polizei Wolfsburg such nach Überfall am Schillerteich Zeugen

Die Frauen beschrieben den Täter wie folgt: Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre jung und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und war dunkelhäutig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und camouflage-farbenen Hose. Der Unbekannte sprach deutsch mit Akzent.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Hinweise können unter (05361) 46460 gegeben werden.

