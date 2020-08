Westhagen

Zerstochene Reifen und abgebrochene Antennen: Fünf Autos und ein Fahrrad waren in der Nacht zu Montag das Ziel einer blinden Zerstörungswut vor einem Mehrfamilienhauses in der Eisenacher Straße. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro.

Eine aufmerksame Zeugin hatte am Montagmorgen gegen 1.41 Uhr zischende Geräusche auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrfamilienhaus gehört. Als die Frau aus dem Fenster schaute, bemerkte sie eine unbekannte Person, die sich zwischen den geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Anschließend begab sich der Mann zu dem Haus und hantierte an einem dort abgestellten Fahrrad herum. Danach ging der Unbekannte zügig in Richtung Stralsunder Ring davon.

Anzeige

Betroffen waren vier Fahrzeuge der Marke Volkswagen und ein BMW

Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass an insgesamt fünf dort abgestellten Autos die Reifen zerstochen und die Antennen abgeschraubt oder abgebrochen wurden. Betroffen waren vier Fahrzeuge der Marke Volkswagen und ein BMW. Bei dem betroffenen Fahrrad handelt es sich um ein Treckingrad, bei dem der Hinterreifen zerstört wurde.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der unbekannte Täter war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, von normaler Gestalt und hatte helle, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einer langen Hose.

Die Polizei hofft darauf, dass andere Anwohner, Passanten oder Autofahrer den Täter bemerkt haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Telefon (0 53 61) 46 46 0.

Von der Redaktion