Wolfsburg

Mehrere Unbekannte haben am Freitag von einer Fußgängerbrücke an der Frankfurter Straße in Westhagen Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge geworfen. Dabei sind ein VW Crafter, ein Bus, sowie ein Ford Fiesta stark beschädigt worden. Drei Insassen in dem VW Crafter sowie die Fahrerin des Ford Fiesta kamen mit dem Schrecken davon und wurden nicht verletzt.

Am frühen Freitagabend war gegen 17.45 Uhr eine 58-Jährige mit dem VW Crafter auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben unterwegs, als sie plötzlich laute Knallgeräusche an ihrem Fahrzeug wahrnahm. Als sie sich umdrehte, sah sie die zerborstene Seitenscheibe. Bei genauerer Untersuchung stellte sie fest, dass die Seitentür durch Wurfgeschosse ebenfalls stark beschädigt worden war.

Der VW Crafter: Er wurde von mehreren Wurfgeschossen getroffen. Quelle: Polizei Wolfsburg

Fahrerin sah mehrere Personen auf der Wolfsburger Brücke

Gut eine dreiviertel Stunde später gegen 18.30 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrerin mit einem Ford Fiesta die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf der Fußgängerbrücke sah sie mehrere Personen stehen, die plötzlich Gegenstände von der Brücke warfen. Ehe sie sich versah wurde ihr Fiesta an der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Beide Fahrerinnen informierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war. Von mehreren im Umfeld befindlichen Personen konnten Personalien festgestellt werden. Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Da die Frankfurter Straße stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass anderen Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Möglicherweise gibt es auch noch weitere Geschädigte, die sich noch nicht bei den Beamten gemeldet haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, bitten die Beamten unter der Rufnummer (05361) 46460 Kontakt aufzunehmen.

