Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag vergeblich versucht einen Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale am Steimker Berg aufzubrechen. Die Ganoven seien vermutlich gestört worden und flüchteten anschließend unerkannt, teilte die Polizei mit. „Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ohne Erfolg“, sagte Sprecher Sven-Marco Claus.

Vermutlich nutzten die Täter während des Notrufs die Zeit, um schnell zu flüchten

Den Ermittlungen nach bemerkte ein Anwohner der Bankfiliale in der Straße Unter den Eichen um 3 Uhr draußen Geräusche. Als der Zeuge Licht einschaltete, um nach dem Rechten zu sehen, sah er zwei dunkel gekleidete Männer in dem jederzeit frei zugänglichen Selbstbedienungsbereich der Bank an einem Automaten hantieren. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Vermutlich nutzten die Täter während des Notrufs die Zeit, um schnell zu flüchten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten vor der Tat den Bereich der Bankfiliale ausbaldowert haben. Bislang steht außerdem nicht fest, wie die Tatverdächtigen geflüchtet sind. Daher bitten die Ermittler um Hinweise zu dem nächtlichen Vorfall. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache unter Tel. (05361) 46 46 0.

