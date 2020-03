Wolfsburg: Unbekannte lassen Luft aus Reifen eines Polizeiautos

Stadtmitte

Sollte das vielleicht ein Gag sein? Lustig fanden es die betroffenen Polizisten nicht: Unbekannte ließen die Luft aus den Reifen eines Streifenwagens ab. Die Polizei ermittelt.

Polizei nahm an Krisensitzung im Rathaus teil

Der weiße E-Up der Polizei – der Wagen ist deutlich als Einsatzfahrzeug erkennbar – parkte in der Rathausstraße in der Wolfsburger Innenstadt. Beamte der Polizei nahmen zu diesem Zeitpunkt an einer Sitzung des Wolfsburger Krisenstabes wegen der Corona-Pandemie im Rathaus teil.

Die Tat der Unbekannte muss sich zwischen 7.40 und 13.45 Uhr ereignet haben. Als die Polizisten am Nachmittag zu ihren Dienstfahrzeugen zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Luft der Räder an der Fahrerseite herausgelassen wurde.

Ermittlung wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel

Polizeisprecher Sven-Marco Claus sagt dazu: „Die Polizei hat Ermittlungen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel nach dem Strafgesetzbuch aufgenommen. Die Strafbestimmung zieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich.“

Gesucht werden Zeugen, Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

