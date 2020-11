Wolfsburg

Die Corona-Maßnahmen wurden erneut verschärft. An vielen Stellen gelten ab Montag strengere Regeln, doch nicht alle halten sich immer daran. Würden Sie jemanden melden, der sich nicht an die Bestimmungen hält – sei es im Bus, im Supermarkt oder in der Wohnung nebenan?

Und das sagen die Menschen in der Wolfsburger Fußgängerzone dazu:

Fred Wesche (62), Calberlah

Ich würde Corona-Verstöße nicht an die Polizei oder Ordnungsamt melden, sondern die Leute ansprechen. Ich finde den Aufruf des Ministerpräsidenten übertrieben.

Tristan Marwedel (22), Hattorf

Regeln müssen eingehalten werden, aber ich will keine ’Petze’ sein. Wenn ich einen Verstoß sehe, melde ich das nicht gleich, sondern rede mit demjenigen. Ich möchte niemanden anschwärzen.

Jan Schladebeck (30), Wahrenholz

Die meisten Leute sind ja einsichtig, wenn sie vergessen haben, eine Maske aufzusetzen. Aber ich wünsche mir auch mehr Selbstverantwortung. Einen Verstoß melde ich aber nicht der Polizei.

Jessica Rieppel (36), Wolfsburg

“Auf Corona-Verstöße kann man Menschen auch hinweisen, ohne sie zu melden. Sonst geht ja eine Hetzjagd los. Wenn sich jemand extrem quer stellt, dann ist es vielleicht etwas anderes.“

Jörg Zender (55), Braunschweig

Wir leben nicht in China, der Aufruf geht mir ein Stück zu weit. Vielmehr müssen wir kapieren, dass wir eine Gemeinschaft sind und miteinander sprechen, wenn sich jemand nicht richtig verhält.

