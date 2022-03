Wolfsburg

Omikron ist überall in Wolfsburg – und doch sollen am 20. März viele Corona-Beschränkungen enden. Ab 20. März soll es massive Lockerungen geben, zum Beispiel keine Maskenpflicht im Einzelhandel mehr. Derweil steigt in der VW-Stadt die Inzidenz. Wie sinnvoll finden Wolfsburger zum derzeitigen Kurs der Bundesregierung? Die WAZ hat in der Fußgängerzone nachgefragt.

Gazyna Bärthel (65) aus Wolfsburg Mitte

„In dieser Situation sollte man nicht mehr wollen, als wirklich geht. Für so viele Lockerungen auf einmal ist es noch zu früh. Mehr Freiheiten führen zu noch mehr Ansteckungen, als jetzt schon. Und dann wird es wieder neue Beschränkugen geben.“

Nadja Geißler (40) aus Fallersleben

„Besonders mit Blick auf die Kinder finde ich die Lockerungen sehr sinnvoll. Meine Tochter muss in der Schule täglich stundenlang Maske tragen. Sie leidet seitdem häufig an Kopf- und Bauchschmerzen, wir waren deswegen bereits beim Arzt.“

Erika Noffz (67) aus Rabenberg

„Für mich gibt es keine Lockerungen, ich werde mich nächste Woche noch genau so verhalten wie jetzt. Es ist noch zu früh, die Infektionen steigen doch gerade. Durch Bekannte weiß ich, dass sich auch viele anstecken, die im Klinikum arbeiten.“

Birgit Schulz (63) aus Detmerode

„Dass die Wirtschaft leidet, ist mir schon klar. Aber wir müssen ja alle dadurch. Mit den Lockerungen wird es für alle wahrscheinlicher, sich anzustecken. Und wir wollen doch alle nicht mit schwerem Corona-Verlauf auf der Intensivstation landen.“

Klaus Dlugosch (66) aus Hohenstein

„Das wäre das falsche Signal an Impfgegner, jetzt schon zu lockern. Die denken dann sie haben recht. Dabei könnte es meiner Meinung nach einen Corona-Ausbruch bringen, dass die Heide wackelt. Wir sollten die Lockerungen noch auf Distanz halten.“

