Wolfsburg

Für die Schulen in Niedersachsen sind nach dem Abflauen der Omikron-Coronawelle zahlreiche Lockerungen vorgesehen. Konkret geplant sind das Zulassen von Klassenfahrten, die schrittweise Reduktion der Testpflicht in den Kitas und Schulen sowie sukzessiven Lockerungen bei der Maskenpflicht. Nach den Osterferien könnten wieder mehrtägige Schulfahrten stattfinden, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover. Zudem soll bis Ende April die Maskenpflicht im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach und nach fallen. Was meinen Sie: Machen diese Corona-Lockerungen in den Schulen Sinn oder kommen sie zu früh?

Umfrage: Mitmachen und gewinnen

Auswertung der letzten Wochenumfrage

Vergangene Woche wollten wir von Ihnen wissen, was Sie von den neusten Lockerungsschritten in der Corona-Pandemie halten. Die überwiegende Mehrheit, nämlich 69,4% der Teilnehmer, begrüßen die Lockerungsschritte. 29% halten die Lockerungsschritte für verfrüht. Nur 1,5% der Teilnehmer waren noch unentschlossen.

Von der Redaktion