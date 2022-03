Wolfsburg-Umfrage: Haben Sie Angst vor einem Dritten Weltkrieg?

Wolfsburg

Der Krieg in der Ukraine weitet sich aus. Die russische Armee ist weiter auf dem Vormarsch. Russische Truppen sollen nach ukrainischen Militärberichten kurz vor der Hauptstadt Kiew stehen. Die Lage in den von Russland belagerten Städten verschlimmert sich. Bislang sind sämtliche internationalen Bemühungen, Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Einlenken zu bewegen, gescheitert.

Die Sorge in der Welt steigt, dass auch umliegende Nato-Länder wie etwa die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen in den Krieg mit hineingezogen werden könnten. Dies würde den Nato-Bündnisfall ausrufen und auch Deutschland wäre dann direkt betroffen. Haben Sie genau vor diesem Szenario Angst? Fürchten Sie, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte?

Umfrage

Auswertung: Rückkehr zur Wehrpflicht?

In der vergangenen Woche wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie eine Rückkehr zur Wehrpflicht befürworten. Bis Sonntag haben 1.438 Leser an dieser Umfrage teilgenommen. 59,9% der Teilnehmer stimmten für „Ja“. 36,4% halten nichts von dieser Idee. 3,7% der Leser sind sich noch unsicher.

Von der Redaktion