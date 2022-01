Wolfsburg

Kurz vor dem Ferienende in Niedersachsen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bekräftigt, erneutes Homeschooling in der Corona-Pandemie vermeiden zu wollen. „Das ist jedenfalls unser erklärtes Ziel: Wir machen alles, was möglich ist, um die Schulen offen zu halten“, sagte der SPD-Politiker. Er halte es für gut, dass das neue Bundesinfektionsschutzgesetz keine präventiven flächendeckenden Schulschließungen mehr vorsieht und spricht sich für Präsenzunterricht aus. Angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen will aber auch Tonne das erneute Lernen von zu Hause nicht ausschließen. „Es kann natürlich im Einzelfall, an einer bestimmten Schule, in einem bestimmten Jahrgang, immer mal wieder zu kurzfristigem Distanzunterricht kommen“, sagte er. „Das auszuschließen wäre unseriös.“

In Niedersachsen starten die Schülerinnen und Schüler am Montag, 10. Januar, ins Jahr 2022. Was meinen Sie: Ist Präsenzunterricht an den Schulen sinnvoll oder wegen Corona zu gefährlich? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Umfrage

