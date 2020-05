Trotz Corona: Pläne für neues Nordkopf-Quartier schreiten voran

Wolfsburg

Trotz der millionenschweren Belastungen für den städtischen Haushalt gehen die Planungen für das Zukunftsquartier am Wolfsburger Nordkopf weiter. Im Zuge der Corona-Krise ist zwar der Zeitplan des Millionen-Projekts etwas in Verzögerung geraten. Ein erstes Gesamtkonzept sollte eigentlich bis Ende des ersten Quartals vorliegen, ist derzeit aber noch in Arbeit. Manfred Günterberg, Vorstand der Wolfsburg AG, betont allerdings: „Die Planung für das Quartier am Nordkopf schreitet voran.“

Verzögerung auch durch die Covid19-Pandemie

Zusammen mit dem Investor Signa will die Wolfsburg AG, ein Gemeinschaftsunternehmen von Stadt und Volkswagen, den Nordkopf in den nächsten Jahren zu einem „Quartier der Zukunft“ umgestalten. Geplant ist eine großflächige Bebauung mit einem Mix aus Wohnungen, Laden- und Büroflächen, aber auch Freizeitangeboten und Gastronomie.

Nach einer ersten groben Flächenplanung fanden Workshops unter anderem mit Vertretern der beauftragten Planungsbüros Henning Larsen und Gehl Architects statt. „Auf diesen Vorarbeiten baut nun der noch in Arbeit befindliche städtebauliche Entwurf auf. Hier ist es, auch durch die Entwicklung der Covid19-Pandemie, zu Verzögerungen gekommen“, erklärt Günterberg.

Zunächst soll der Strategieausschuss informiert werden

Wie es mit dem Projekt weitergeht? „Die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, wie die Entscheidungsprozesse unter den derzeitigen Bedingungen gestaltet werden können“, sagt Günterberg. Nach derzeitigen Planungen soll der Rat der Stadt Wolfsburg am 15. Juli zu seiner nächsten Sitzung im CongressPark zusammenkommen. Ob die Politik dann über einen Entwurf für den neuen Nordkopf abstimmen wird, ist noch nicht bekannt.

Allerdings betont Ratsvorsitzender Ralf Krüger ( SPD): „Die Pläne sollen noch vor der Sommerpause den Ratsgremien vorgestellt werden.“ Demnach soll zunächst der Strategieausschuss über den Stand der Dinge informiert werden. „Ob die Pläne dann schon beschlussreif sind, entzieht sich meiner Kenntnis“, so Krüger. Mit großen Verzögerungen bei den Planungen für das Zukunftsquartier am Nordkopf rechnet der Ratsvorsitzende aber nicht. „Es geht zügig voran“, sagt er.

VW ist auf einen maximal attraktiven Standort angewiesen

Die Wolfsburg AG und Signa haben im Frühjahr 2019 mit den Planungen für das Zukunftsquartier begonnen. Zwei bis drei Jahre wurden damals für die Planungsphase veranschlagt, dann soll Baubeginn sein. Nach etwa fünf Jahren Bauzeit sollen die ersten Teile des Quartiers fertiggestellt sein. „In einem Jahr sollten wir das erste sichtbare Teilprojekt gestartet haben“, hatte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) im vergangenen November angekündigt.

Nach Einschätzung von Signa ist für die Umgestaltung des Nordkopfes eine Summe im „hohen dreistelligen Millionenbetrag“ nötig. Wie hoch die finanzielle Beteiligung der Stadt ausfällt, steht noch nicht fest. Auch Volkswagen hat großes Interesse an dem Projekt. Der Konzern ist auf einen maximal attraktiven Standort angewiesen, um möglichst viele der dringend benötigten Fachkräfte nach Wolfsburg zu holen.

Von Florian Heintz