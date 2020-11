Wolfsburg

Seit Montag haben auch in Wolfsburg zahlreiche Einrichtungen, Bars, Sportstudios wieder geschlossen – wegen des verhängten Corona-Lockdowns zur Eindämmung des Virus. Die Kirchen dagegen bleiben weiter geöffnet, auch Gottesdienste sind erlaubt. Einige finden das ungerecht – aber Superintendent Christian Berndt und Pfarrer Thomas Hoffmann erklären, warum die Türen nicht abgeschlossen werden.

Beim ersten Lockdown im Frühjahr wurden die Gotteshäuser des evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen geschlossen. „Damals wurden wir kritisiert, weil wir die Kirchen für die Menschen nicht offen gelassen haben. Jetzt wird nach Gerechtigkeit gefragt. Dabei sollten wir danach fragen, was uns allen zum Guten dient und wo wir uns zum Wohle der anderen einschränken und einbringen sollten“, sagt Superintendent Christian Berndt.

Manche Kirchen waren beim ersten Lockdown geöffnet

Die Gotteshäuser der katholischen Pfarrei St. Christophorus waren beim ersten Lockdown für einzelne Besucher geöffnet. Es wurden nur keine Gottesdienste angeboten. „Wenn jemand alleine in der Kirche ist, um Stille und Ruhe zu genießen, ist das nicht mit einem Konzertsaal zu vergleichen“, betont Pfarrer Thomas Hoffmann.

Als weiteres Argument führt Hoffmann die Religionsfreiheit als Grundrecht heran, die jedoch nicht über dem Schutz der Bevölkerung stehen darf. „Das Wichtigste ist der Lebensschutz. Daher halten wir uns beim Gottesdienst an die Regeln und verschärfen sie vermutlich noch. Denn das ist im Moment die Bedingung, um alles Gefährdende zu vermeiden“, sagt Hoffmann.

In Wolfsburg finden im November Gottesdienste statt

Mit der „gebotenen Verantwortung und Vorsicht“ möchte auch Berndt die Kirchengebäude als Trost- und Hoffnungsraum offen halten. „Menschen suchen gerade jetzt Orientierung. Sie erleben sich als verletzlich, sterblich und trostbedürftig.“, so der Wolfsburger Superintendent. Somit finden auch Seelsorge und Beratungen weiterhin statt.

Zudem geht Berndt davon aus, dass im November auch Gottesdienste stattfinden können – selbstverständlich unter strenger Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. „Uns als Kirche ist es wichtig, dass wir für andere da sind. Besonders für diejenigen in Not. Zugleich werden Veranstaltungen zum Schutz aller abgesagt oder zumindest abgeändert“, erklärt Berndt.

Weihnachten fällt bei den Gemeinden nicht aus

Ob online oder persönlich an einem gottesdienstlichen Ort – nach Angaben von Berndt gibt es unterschiedliche Szenarien für die Gottesdienste an Weihnachten. „Die Umsetzung hängt in dieser Zeit von der aktuellen Lage ab. Aber sicher ist: Wir werden Weihnachten feiern“, merkt Superintendent Christian Berndt an.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig