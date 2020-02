Totes Krippenkind in Wolfsburg: „Keine höheren Strafen für Erzieherinnen“

Wolfsburg

Nach dem Tod eines Krippenkindes hat das Amtsgericht Wolfsburg in dieser Woche drei Erzieherinnen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Prozess sorgte deutschlandweit für Aufsehen, das Urteil gegen die Angeklagten – Geldstrafen zur Bewährung – wurde in sozialen Medien kontrovers diskutiert.

Bei dem Ausflug zu einem Spielplatz in Nordsteimke hätten die Erzieherinnen dem jüngsten Kind in der Gruppe – einem 16 Monate alten Jungen – eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen müssen, begründete der Richter sein Urteil. Über das Thema Aufsichtspflicht sprach die WAZ mit dem Juristen Hartmut Gerstein, der sich mit Rechtsfragen in der Kinderbetreuung beschäftigt.

Einige fordern höhere Strafen und Berufsverbote für die drei verurteilten Erzieherinnen. Andere sagen, dass sie durch den Tod des Kindes und ihre Verantwortung genug gestraft sind. Was kann ein solcher Prozess überhaupt leisten?

Das Urteil des Amtsgerichts Wolfsburg und die Begründung für das Strafmaß sind mir nicht bekannt. Der Ruf nach höheren Strafen wird oft mit der Hoffnung verbunden, dass derartige Fälle künftig nicht mehr vorkommen. Bei den hier besprochenen Fallkonstellationen ist diese erhoffte Abschreckungsfunktion nicht zu erwarten. Sie würden eher dazu führen, dass immer weniger Erzieherinnen und Erzieher bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Muss eine Erzieherin bei einem Ausflug jedes Kind jederzeit im Auge behalten?

Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich jeweils nach der konkreten Situation sodass solche allgemeinen Aussagen nicht getroffen werden können. Zu berücksichtigen ist zum Beispiel das Alter und der Entwicklungsstand der Kinder und die Einschätzung, wie weit sie in der Lage sind, Gefahrensituationen selbst zu bewältigen.

Das klingt sehr allgemein.

Je jünger die Kinder sind, desto intensiver muss geschaut werden. Wenn Gefährdungen erkennbar sind, etwa in der Nähe von Gewässern oder an einer viel befahrenen Straße, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Die Frage ist, was hätten die Erzieherinnen vernünftigerweise machen müssen, um in dem konkreten Fall die Gefährdung der Kinder zu verhindern.

Tod eines Krippenkindes Bei einem Ausflug der DRK-Kita in Nordsteimke zum nahegelegenen Spielplatz „Spiebuschstraße“ war im April 2019 ein 16 Monate alter Junge ums Leben gekommen. Das Kind hatte sich unbemerkt von der Gruppe entfernt und in ein 30 Zentimeter tiefes Regenrückhaltebecken gestürzt, wo er schließlich ertrank. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation verstarb das Kind zwölf Tage später an irreparablen Hirnschäden. Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte in dieser Woche drei Erzieherinnen im Alter von 37 bis 57 Jahren wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen in Höhe von 4500 Euro verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt sind. Eine vierte Angeklagte, zum damaligen Zeitpunkt nur Praktikantin, wurde freigesprochen.

Gibt es konkrete Vorgaben, wie viele Kinder ein Erzieher beaufsichtigen kann?

Konkrete Vorgaben gibt es nicht, und das ist gut so. Wenn bei Beurteilung der Aufsichtspflicht im Einzelfall Alter, Entwicklungsstand, Gefährdungseinschätzung und so weiter ausschlaggebend sind, würden derartige von der Aufsichtssituation losgelöste Vorgaben eine falsche Sicherheit geben.

Wie häufig kommt es nach solchen Unfällen mit Kindern unter Aufsicht zu einer Anklage?

Solche schweren Unfälle in Kitas sind vergleichsweise selten und sie werden deshalb ja als außergewöhnliche Ereignisse von der Presse aufgegriffen. Aufsichtspflichtige – Eltern, Erzieherinnen oder sonstige Personen, denen die Kinder anvertraut werden – haben eine besondere Verpflichtung, die Kinder vor Gefahren zu schützen. Sie sind sogenannte Beschützergaranten und strafrechtlich bedeutet dies, dass sie sich auch strafbar machen können, wenn sie die notwendigen Schutzmaßnahmen fahrlässig unterlassen und damit die schwere Verletzung oder den Tod des Kindes verursacht haben.

Aber nicht jeder Fall landet vor Gericht...

In der Regel wird hier gegen die Aufsichtspflichtigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu Anklage kommt es, wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommt, dass der Unfall bei ordentlicher Aufsichtsführung hätte verhindert werden können. Zur Einstellung des Ermittlungsverfahren oder – bei einem eingeleiteten Strafverfahren – zu einem Freispruch kommt es, wenn festgestellt wird, dass die Aufsichtsführende nicht mit dem Unfall rechnen konnte.

Wie es scheint, fallen die Urteile in solchen Fällen vergleichsweise milde aus. Auch der Richter in Wolfsburg sprach von „keinem normalen Verfahren“.

Bei einer Verurteilung muss das Gericht die Schuld des Täters berücksichtigen. Das ist bei Fahrlässigkeit besonders schwierig, denn die schrecklichen Folgen sind ja nicht gewollt oder billigend in Kauf genommen worden. Auch der Zweck einer Strafe, den Täter von zukünftigen Straftaten abzuhalten, wird in derartigen Fällen durch eine Bestrafung nicht erreicht. Oft ist es so, dass bei Todesfällen in Kitas die Betroffenen, selbst wenn eine Schuld nicht festgestellt wird, den Beruf verlassen. Bei kleiner Unachtsamkeit und schweren Folgen werden Verfahren manchmal auch wegen geringer Schuld eingestellt oder eine Verwarnung mit Strafvorbehalt, also eine Art Geldstrafe auf Bewährung ausgesprochen.

