Wolfsburg: Toter Mann aus Hannover stammt aus dem Drogenmilieu

Hannover

Der Hannoveraner, der am vergangenen Donnerstag in Wolfsburg tot aufgefunden wurde, stammt aus dem Drogen- und Obdachlosenmilieu. Nach Informationen dieser Zeitung war der 46-Jährige zuletzt in einer Substitutionstherapie. Die Leiche des Mannes war vor knapp einer Woche an der Braunschweiger Straße im Wolfsburger Stadtteil Klieversberg gefunden worden. Inwieweit der 46-Jährige auch zur Rauschgiftszene rund um den Hauptbahnhof in Hannover gehörte, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

46-Jähriger war häufiger in Wolfsburg

Der 46-Jährige wurde unterdessen offenbar substituiert. Die Ersatzdroge soll er im Rahmen eines Programms in Wolfsburg bekommen haben.

Tot: Der 46-Jährige stammt aus dem Drogen- und Obdachlosenmilieu. Quelle: Polizei Wolfsburg

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann sowohl in der VW-Stadt als auch immer mal wieder in Hannover auf. Er gehörte neben dem Drogen- auch dem Obdachlosenmilieu an, wurde deshalb bei der Polizei als „Person ohne festen Wohnsitz“ geführt.

Todesumstände bleiben rätselhaft

Die Todesumstände des 46-Jährigen bleiben weiter mysteriös. Eine Spaziergängerin hatte seine Leiche am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Gebüsch am Klieversberg gefunden. Nach dem Ergebnis der Obduktion soll der Mann tags zuvor gestorben sein. Unklar ist aber nach wie vor, woran er starb.

Toxikologische Untersuchungen sollen helfen

Die Polizei kann weder einen natürlichen Tod ausschließen noch, dass der 46-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden ist. Klärung sollen nun zeitaufwendige, toxikologische Untersuchungen bringen.

Von Britta Mahrholz