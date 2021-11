Wolfsburg

Am Donnerstagnachmittag hat eine Passantin in einem Gebüsch an der Braunschweiger Straße eine Leiche gefunden. Die Polizei sperrte den Fundort daraufhin weiträumig ab. Noch ist nicht klar, woran die Person gestorben ist. Auch die Identität des Verstorbenen ist unklar.

„Wir wissen noch nicht einmal, ob der Betroffene Angehörige hat und so lange halten wir uns erstmal bedeckt“, erklärte Polizeisprecher Thomas Figge am Abend. Bekannt ist, dass eine Zeugin schon gegen 14.07 Uhr die leblose Person in dem Gebüsch zwischen der Röntgenstraße und der Theaterzufahrt gefunden hatte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

„Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der aufgefundenen Person um einen männlichen Leichnam“, berichtet Figge. Ob es sich um einen Suizid, einen Unfall oder gar Mord handelt, war bis zum späten Abend völlig unklar.

Zur Galerie An der Braunschweiger Straße hat eine Zeugin am Donnerstagmittag eine Leiche gefunden. Die Polizei Wolfsburg sperrte den Fundort weiträumig ab.

Leiche in Wolfsburg gefunden: Zwei Flächen sind abgesperrt

Auffällig ist jedoch, dass die Beamten zwischenzeitlich auf beiden Seiten der Straße Flächen absperrten, auf denen Kriminaltechniker in Schutzanzügen im Licht von Scheinwerfern Spuren sicherten. Zu den Gründen konnte Figge bis zum späten Abend keine Angaben machen. Auch die Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße war vorübergehend gesperrt. Gegen 19 Uhr verließen die Kriminaltechniker den Fundort der Leiche.

Der Geräte-Lkw mit Teleskoplader: Er war eigentlich zum Länderspiel angereist. Quelle: Christian Opel

Während der Ermittlungen vor Ort standen mehrere Fahrzeuge des Kriminaldienstes und der Polizei an der Braunschweiger Straße. Außerdem half die Bereitschaftspolizei Braunschweig mit Technik aus einem Geräte-Lkw, das Gelände auszuleuchten. Dass die Technik-Einheit vor Ort war, war allerdings Zufall: Sie war laut eines Beamten eigentlich zum Länderspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein angereist, fuhr dann aber kurzfristig zur Unterstützung an die Braunschweiger Straße.

Im Video: Die Ermittlungen der Polizei an der Braunschweiger Straße

Abgelenkt durch Leichenfund: Autos stoßen zusammen

Gegen 18 Uhr kam es auf Höhe des Fundortes zudem zu einem Auffahrunfall: Ein roter Hyundai prallte auf einen schwarzen Tesla. Ursache für den Unfall war mutmaßlich, dass mindestens einer der beiden beteiligten Fahrer durch die Ermittlungen abgelenkt war. Der Verkehr auf der Braunschweiger Straße geriet in der Folge ins Stocken.

Wie lange die Ermittlungen noch andauern werden, ist derzeit unklar.

Von Christian Opel/Jan Niklas Engelking/Melanie Köster