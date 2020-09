Stadtmitte

Einen sehr unterhaltsamen Abend bot am Freitag der Poetry Slam im Biergarten des Hallenbads. Die eigentlich mal für den Saal angedachte und ausverkaufte Veranstaltung konnte dank des guten Wetters einfach nach draußen verlegt werden. Vor begeisterten Publikum zwischen bunten Lampen, Fackeln und Feuerkörben siegte am Ende verdient Maron Fuchs.

Der Wettbewerb an sich stand allerdings wie so meist nicht an allererster Stelle. Die zehn Stimmkarten wurden zufällig an freiwillige im Publikum verteilt, sodass die Jury nicht aus strengen Fachleuten bestand. Die Unterhaltung war das Wichtigste an diesem Abend. Das gelang allen fünf eingeladenen Slammern sehr gut.

Moderator Dominik Bartels konnte sich zudem den nächsten Routinebesuch beim Augenarzt sparen. Dadurch dass die Sitzreihen Corona-bedingt weit auseinander standen, waren die Stimmkarten der Jury teilweise sehr viele Meter von der Bühne entfernt und in der Dunkelheit vom Handy angeleuchtet schwer zu erkennen.

Die Stimmung hingegen war von Anfang an großartig. Bartels musste gar nicht viel machen, um das Publikum in Schwung zu bringen. Die Vortragenden sorgten dann für den Rest. Die zumeist humorigen Texte sorgten für viel Begeisterung im Publikum.

Aber auch die beiden sehr tiefgründigen ernsten Texte von Angelika Wetzel begeisterten das Publikum. Die Studentin aus Potsdam ist übrigens gebürtige Wolfsburgerin und zum ersten Mal überhaupt in ihrer Heimatstadt aufgetreten.

Mit dabei waren auch die sehr erfahrenen Künstler Paul Bokowski und Piet Weber aus Berlin sowie Monika Mertens aus Hamburg, die neben ihrem eigentlichen Vortrag auch Wissenswertes über den Tapir zum Besten gab.

Im Dunkeln ist gut Munkeln: Der Slam fand Open Air statt. Quelle: Britta Schulze

Die weiteste Anreise hatte Maron Fuchs. Die Referendarin im Fach Latein kam aus dem fränkischen Bamberg nach Wolfsburg. Besonders mit ihrem zweiten Text, in dem es darum ging, dass sie niemals einen Text über die Liebe schreiben würde, in dem dann aber doch ein bisschen Herz drin war, überzeugte das Publikum und die Jury. Es war der einzige Vortrag, der die volle Punktzahl 60 erhielt.

Vom Beinahe-Rap bis zu kuriosen Wortschöpfungen

Dabei war es nicht nur der Inhalt des Texts an sich, sondern auch der Vortrag. Die Wörter waren so gut ausgewählt und gesprochen, dass der Vortrag stellenweise zum Rap wurde. Die Rhythmik war exzellent und nahm den Zuhörer komplett mit. Ihr blieb zwar kurz mal die Spucke weg, aber das tat dem Gesamteindruck keinen Abbruch.

Auch ansonsten waren durchweg gute Texte zu hören. Bokowski erheiterte unter anderem damit, wie er seiner Mutter per Teamviewer durch das DSGVO-Training half. Mertens zelebrierte die 80er, sodass gefühlt jeder nachher irgendeinen Popsong der Schulterpolsterzeit im Kopf hatte. Piet Weber erfand interessante Wörter wie Fesselsexflexer.

Der Cast war gut, die Atmosphäre im Biergarten großartig, der Moderator gut aufgelegt. So war der Poetry-Slam-Abend eine rundum gelungene Veranstaltung. Dominik Bartels ist am Freitag, 2. Oktober, mit „Die Ultimative Ossilesung“ wieder zu Gast im Hallenbad. Dann aber definitiv im Saal.

Von Robert Stockamp