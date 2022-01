Wolfsburg: Theaterstück übers Klima kindgerecht serviert

Wolfsburg

Matthias Spaans Stück „Sommer°“ handelt von Klimawandel und Selbstverantwortung, von Familie und Zusammenhalt. Was erst einmal schwer klingt, wird mit Leichtigkeit und ohne Zeigefinger vermittelt in der Aufführung der Burghofbühne Dinslaken. Die Uraufführung war am Sonntagnachmittag im Scharoun Theater auf der Hinterbühne zu sehen.

Anni (Antonia Dreeßen) hat seit sieben Wochen hitzefrei. Was zunächst toll klingt, wird langsam langweilig. Zudem macht die sich große Sorgen: Ihr gerade geborener Bruder Tom liegt mit Fieber im Krankenhaus. Und das in einer Zeit, in der die Temperaturen auf 42 Grad gestiegen sind. Dabei ist schon Oktober.

Was bedeuten pupsende Kühe fürs Klima?

Annis Mama ist im Krankenhaus beim Bruder. Ihr Vater ist mit Arbeit und allem anderen überfordert. Lichtblick ist Onkel Hannes, der immer gut gelaunte Schrotthändler. Er erklärt Anni, was die vielen Abgase und die pupsenden Kühe als Treibhausgase für das Klima bedeuten.

„Sommer°“ in Bildern:

Zur Galerie Scharoun Theater: „Sommer°“ war auf der Hinterbühne zu sehen

Tom Gerngroß spielte hier mit viel Einsatz komplett alle Rollen der Menschen, die um Anni herum in dieser Geschichte auftauchen. Die Inszenierung von Mirko Schombert hat ein gutes Tempo, bietet viel Raum für Phantasie in dem ebenfalls von Schombert gestalteten Bühnenbild aus Schrottteilen.

Theater ohne erhobenen Zeigefinger

Anni ist erfinderisch. Sie hat zum Beispiel einen Helm mit solarbetriebenem Ventilator gebaut. Für ihren Bruder baut sie aus 100 Föhnen vom Schrottplatz ein Raumschiff. Um Tom ganz in die Höhe zu bringen, damit er endlich die Kühlung bekomme, die er so dringend benötigt.

Nebenbei wird der Fleischkonsum thematisiert. Und Hannes versetzt seinen geliebten Transporter Kalle in den Ruhestand. Das alles passiert in leicht nachvollziehbaren Gedanken, die zum eigenen Nachdenken anregen, aber nicht dazu drängen. Der Leitspruch „Wenn jeder dat erkennt, dann reicht dat“ wird noch mitgegeben. Jede Kleinigkeit hilft, damit es nicht soweit kommt, wie in „Sommer°“.

Am Ende bleibt es heiß. Aber Annis Raumschiff kann in der Garage bleiben, denn der kleine Tom ist endlich wieder gesund. Und der Papa veröffentlicht in der Lokalzeitung einen großen Artikel über Annis Ideen gegen zu viele pupsende Kühe...

Von Robert Stockamp