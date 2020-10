Wolfsburg

Mit einer dreistündigen, hollywoodreifen Show wurde der ehemalige Intendant des Scharoun Theater Wolfsburg, Rainer Steinkamp, am Sonntagabend in seinem alten Haus verabschiedet. Es war eine Show mit vielen Rednern und Showacts sowie Videobotschaften von Götz Alsmann, Ilja Richter und anderen.

„So einen Auftritt hatte ich noch nie“, sagte Rainer Steinkamp am Ende sichtlich gerührt. Mit Nebel, Licht und pompöser Musik wurde er am Ende einer wahren Gala auf die Bühne gebeten. Um ganz am Ende die Emotionen noch ein bisschen rauszunehmen, erklärte er: „Ich bin gar nicht so toll.“ Er sei auch kratzbürstig und schwierig, da könne man ruhig seine Frau fragen.

Genau diese Art von Humor war es auch, die von den vielen Rednern besonders gepriesen wurde, sowie sein unermüdlicher Einsatz für das Theater wie auch aller beteiligten Personen.

Oberbürgermeister Mohrs erinnerte an den Kniefall von Steinkamp

Seine Fähigkeiten als Schauspieler rühmte Oberbürgermeister Klaus Mohrs, als er an den legendären Kniefall erinnerte. Steinkamp hatte damals versehentlich Kulturdezernent Thomas Muth als Oberbürgermeister begrüßt und fiel anschließend Abbitte leistend vor Mohrs auf die Füße. Ein Foto dieses Ereignisses gab es auch zum Abschied vom Oberbürgermeister überreicht.

Den Kniefall konnten die Gäste aber auch live erleben. Denn vor der Vorsitzenden des Theaterrings, Dorothea Frenzel, fiel Steinkamp am Sonntagabend auf die Knie. Noch mal eine kleine Wiedergutmachung für das erste sehr unterkühlte Aufeinandertreffen der beiden vor zwölf Jahren.

Damals war Steinkamp in Wolfsburg als neuer Intendant angetreten. Seitdem hat er dem Scharoun Theater deutlich seinen Stempel aufgedrückt. Die Entwicklung des Jungen Theaters zu einer eigenständigen Sparte unter Bernd Upadek geht auf sein Konto. Auch die sehr erfolgreiche A-Capella-Reihe brachte er aus Hameln mit.

Die Gruppe „ Viva Voce “ bedankte sich mit einem besonderen musikalischen Auftritt

Eine der vielen Gruppen, die seitdem in Wolfsburg aufgetreten sind, war auch „ Viva Voce“. Die fünf Männer bedankten sich für diese langjährige Verbundenheit mit einem besonderen musikalischen Auftritt. Den legte auch die Schauspielerin Gilla Cremer hin, die Steinkamp sehr gefördert hatte. Alle ihre zwölf Produktionen engagierte er für seine Häuser.

Ebenfalls persönlich bedankte sich Chansonette Traute Römisch, begleitet am Klavier von Theater-Pressesprecher Christian Mädler, der auch zusammen mit Judith Jungk vom Jungen Theater durch den abwechslungsreichen Abend führte. Zu Wort kamen sowohl der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des Theaters Michael Ganninger als auch der jetzige Vorsitzende Thomas Steg.

Viele bekannte Schauspieler wie Götz Alsmann , Ilja Richter oder Bernd Lafrenz sendeten Grüße über die Videoleinwand

Der Orchesterdirektor des Staatsorchesters Braunschweig, Martin Weller, spielte begleitet von einem Streicher-Septett an der Trompete. Die inzwischen bewährte Zusammenarbeit mit dem benachbarten Orchester geht ebenfalls auf Steinkamp zurück.

Viele bekannte Schauspieler wie Götz Alsmann, Ilja Richter oder Bernd Lafrenz sendeten Grüße über die Videoleinwand. Die Stammschauspieler der Weihnachtsmärchen sangen ein Potpourri der Songs der vergangenen Steinkamp-Inszenierungen.

Der Titel des Abends „Wetten, dass... er geht?“ war übrigens Omen. Die Veranstaltung wurde um 40 Minuten überzogen. Doch der Abend war so unterhaltsam, dass am Ende alle geladenen Gäste gut gelaunt zum sehr spätem Sektempfang gingen.

