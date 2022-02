Wolfsburg

Mit dem wunderbaren Digital-Kinderstück „Weil heute mein Geburtstag ist...“ gastierte das United Online Theater via Live-Stream im Scharoun Theater, beziehungsweise auf dem heimischen Bildschirm der Zuschauer. Die als Zoom-Konferenz konzipierte Vorstellung war nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen.

Die Schildkröte Saskia (Yoshii Riesen) feiert ihren 250. Geburtstag. Sie hat alles dafür zusammen, einzig die Gäste fehlen. Melanie Sowa spielt hier ein paar skurrile Gäste, die aber nicht bleiben. Der Hund muss immer rennen und pinkeln, der Käfer will unbedingt was verkaufen, der Hase ist sauer, weil er bei keinem Spiel gewinnt und so weiter.

Melanie Sowa stellte die seltsamen Partygäste dar und hatte am Ende eine Überraschung für die Schildkröte. Quelle: Robert Stockamp

Am Ende ist Saskia etwas deprimiert, weil sie ganz alleine ist. Aber da sind ja noch die Zuschauer. Mit denen steht Sowa dann virtuell vor der Tür – und es gibt doch noch eine ausgelassene Party mit Tanzen, Spielen und Lachen.

Figuren agierten in einer Video-Konferenz miteinander

Die Inszenierung war dabei großartig auf das Medium abgestimmt. So wurde nicht einfach eine Theateraufführung auf einer Bühne mit der Kamera eingefangen. Die Figuren agierten miteinander so, wie es das Medium hergab, nämlich in einer Videokonferenz.

Inszenierung kam sehr authentisch und direkt rüber

Zwar klingelten die Gäste im Spiel an der Haustür und man stand sich theoretisch gegenüber. Aber die beiden Darstellerinnen agierten immer in Richtung Kamera und blieben so dem Kommunikationskonzept des Mediums treu. Dadurch kam die Inszenierung sehr authentisch und direkt rüber.

Auch ein Huhn spielte bei dem Online-Theaterstück eine Rolle. Quelle: Robert Stockamp

Die Zuschauer waren dann schließlich selbst Teil des Stücks. Mit eingeschalteter Kamera und eingeschaltetem Ton feierten die Kinder begeistert mit der Schildkröte, erzählten auch etwas über sich und spielten gemeinsam „Kommando Pimperle“. Das führte zu keinem Bruch im Stück, denn das war ja sowieso eine Zoom-Konferenz. Stärker kann man ein Publikum in eine Inszenierung nicht einbeziehen.

Das United Online Theater spielt kostenlos live für Kinder, die aufgrund ihrer Krankheit Schwierigkeiten haben, ein Theaterhaus zu besuchen. Am Sonntag, 27. Februar, kann noch eine Vorstellung über das Scharoun Theater gebucht werden.

Von Robert Stockamp