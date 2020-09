Wolfsburg

In Wolfsburg wird es bis Jahresende drei weitere verkaufsoffene Sonntage geben. Jetzt stehen die Termine fest: Am 4. Oktober und am 8. November dürfen die Geschäfte in den Innenstadt öffnen, am 11. Oktober in Fallersleben.

Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi haben die Stadt Wolfsburg und die WMG eine Einigung zu den verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2020 erzielt, teilte die Stadt mit. Am 4. Oktober dürfen die Geschäfte in der Innenstadt anlässlich des Abschlusskonzertes von „Jazz&More“ ihre Türen öffnen. Am 11. Oktober wird die Möglichkeit bestehen, im Rahmen des Kartoffelsonntages in Fallersleben zu shoppen.

Zusätzliche Verkaufstage sollen zumindest ein wenig Entlastung für den Einzelhandel schaffen

Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr wird dann am 8. November in der Innenstadt anlässlich des Herbstmarktes stattfinden. Die jeweiligen Veranstaltungen werden der Stadt zufolge mit Blick auf die aktuell geltenden Verordnungen zum Infektionsschutz in einem gemäß dem jeweiligen Hygienekonzept möglichen Umfang geplant.

Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann sagte dazu: „Ich bin froh, dass wir nun Planungssicherheit für den Handel in Wolfsburg erreichen konnten. Der Einzelhandel hat durch die Corona-Pandemie sehr stark gelitten und tut dies nach wie vor, daher freut es mich, durch drei zusätzliche Verkaufstage zumindest ein wenig Entlastung zu schaffen.“

Im März hatte bereits der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr im Rahmen des Wolfsburger Biathlon-Cups stattgefunden.

