Wolfsburg

Abgelaufen sind die Tage des Christbaumes. Er wird so langsam entschmückt – und dann entsorgt. Wichtig aber: Die Bäume sollten nicht einfach achtlos auf die Straße geworfen werden. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) macht darauf aufmerksam, dass die Bäume nur an den dafür vorgesehen Abfuhrtagen abgeholt werden.

Die Bäume müssen am jeweiligen Tag morgens bis 6 Uhr an die Gehwege (Fahrbahnrand) beziehungsweise Müllbehälterstandplätze gelegt werden. Weil die Bäume kompostiert werden, muss jeglicher Baumschmuck wie unter anderem Lametta oder Weihnachtskugeln vorher entfernt werden. Die Weihnachtsbäume dürfen nur maximal zwei Meter lang sein. Größere Exemplare sollten vorher auf die entsprechende Länge zersägt werden.

Wolfsburg – Das sind die Abfuhrtermine für den Weihnachtsbaum:

Die Abfuhrtermine im Einzelnen: Montag, 10. Januar, Brackstedt, Warmenau, Kästorf; Dienstag, 11. Januar, Kreuzheide, Tiergartenbreite, Alt-Wolfsburg; Mittwoch, 12. Januar, Wendschott, Teichbreite, Bürgerkämpe; Donnerstag, 13. Januar, Vorsfelde (ohne Bürgerkämpe); Freitag, 14. Januar, Neuhaus; Montag, 17. Januar, Stadtmitte, Rothenfelde, Schillerteich; Dienstag, 18. Januar, Heßlingen, Hohenstein, Hageberg, Laagberg; Mittwoch, 19. Januar, Reislingen Dorf, Neubaugebiet Wiesengarten, Reislingen Südwest (ohne Reislingen West, Windberg); Donnerstag, 20. Januar, Reislingen-West, Windberg, Ostsiedlung, Hellwinkel, Steimker Berg, Neubaugebiet Steimker Gärten; Freitag, 21. Januar, Nordsteimke; Montag, 24. Januar, Eichelkamp, Klieversberg, Köhlerberg, Rabenberg; Dienstag, 25. Januar, Hehlingen, Waldhof, Barnstorf; Mittwoch, 26. Januar, Almke, Neindorf, Heiligendorf; Donnerstag, 27. Januar, Hattorf, Kerksiek; Freitag, 28. Januar, Sülfeld; Montag, 31. Januar, Mörse, Große Kley; Dienstag, 1. Februar, Ehmen (ohne Kerksiek); Mittwoch, 2. Februar, Fallersleben Montagtour der Biotonne; Donnerstag, 3. Februar, Fallersleben Dienstagtour der Biotonne, Neubaugebiet Kleekamp; Freitag, 4. Februar, Wohltberg, Sandkamp; Montag, 7. Februar, Westhagen, Detmerode.

