Wolfsburg

Am Montagvormittag haben Telefonbetrüger versucht, 15 000 Euro von einem Wolfsburger zu ergaunern. Glück im Unglück: Einer aufmerksamen Nachbarin ist es wahrscheinlich mit zu verdanken, dass den bereits zur Abholung bereit gelegten Umschlag niemand abholte.

Der Mann sollte 15 000 Euro von der Postbank abheben

Gegen 10 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann bei dem betroffenen Wolfsburger und stellte sich als Kommissar Steinbach vor. Der falsche Polizeibeamte fragte den Mann, ob er Kunde bei der Postbank sei. Als der Wolfsburger dies bejahte, forderte der Täter ihn auf, umgehend 15 000 Euro von der Postbank abzuheben und das Geld bereit zu legen, da es von der Polizei abgeholt werden müsse.

Nach der Abhebung rief der vermeintliche Kommissar erneut an und forderte das Opfer auf, das Geld in einem Umschlag vor die Haustür zu legen Außerdem sollte der Wolfsburger auf einem Spielplatz in der Nähe warten, was dieser auch tat.

Eine Nachbarin fiel auf, dass der Wolfsburger aufgeregt war

Glück im Unglück: Gegen Nachmittag war eine Nachbarin auf den Wolfsburger aufmerksam geworden, der sichtlich aufgeregt schien. Nachdem er ihr den Umschlag mit dem Geld gezeigt hatte, verständigte die Frau umgehend die Polizei. Einige Stunden später erhielt der 65-Jährige einen Anruf, dass das Geld heute nicht mehr abgeholt werde.

In diesem Zusammenhang ist im Bereich der Saarstraße ein circa 1,85 Meter großer, athletisch und südeuropäisch aussehender Mann mit einem schwarzen Vollbart aufgefallen. Er trug ein weiß-kariertes Hemd, eine helle, kurze Hose und weiße Schuhe. Der Mann soll sich verdächtig verhalten haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Von der Redaktion