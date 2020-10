Wolfsburg: „Task-Force-Verkehr“ strebt Ausbau der A39 und B188 an

Wolfsburg

Mit dem angekündigten zweigleisigen Ausbau der Weddeler Schleife – der Bahnverbindung zwischen Wolfsburg und Braunschweig – wird eines der für die Region wichtigsten Verkehrsprojekte in den nächsten Jahren umgesetzt. Und mit dem Lückenschluss der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg soll auch das zweite elementare Projekt in Angriff genommen. Maßgeblich dafür stark gemacht hatte sich in der Vergangenheit immer wieder die Wolfsburger „Task Force Verkehr“. Das Gremium, das aus Vertretern verschiedener Institutionen wie der Stadt Wolfsburg, dem Landkreis Gifhorn, dem Regionalverband, Volkswagen, dem VW-Betriebsrat und der Wolfsburg AG besteht, hat bereits die nächsten Ziele im Blick.

„Wir brauchen den sechsspurigen Ausbau der A39 zwischen Wolfsburg und dem Kreuz Königslutter“, formuliert Thomas Krause, Vorstandsmitglied der Wolfsburg AG und Mitglied der Task-Force, das erste große Ziel. Auf dem 13 Kilometer langen Abschnitt bündele sich der Berufsverkehr. „Wir sehen da einen absoluten Engpass“, so Krause.

Ausbau der B188 hängt auch am Bau der Autobahn

Teilweise hatte die Task Force mit ihrem Anliegen schon Erfolg: Mit den durchgängigen Verflechtungsstreifen zwischen Mörse und der Abfahrt Flechtorf sowie zwischen dem Heinenkamp und der Ausfahrt Innenstadt sei bereits für Entlastung gesorgt worden. „Das hat bereits super funktioniert und die Staulage entschärft. Gleiches erhoffen wir uns von dem sechsspurigen Ausbau“, so Krause.

Tauschten sich über aktuelle Verkehrsprojekte in der Region aus: (v.l.) Thomas Krause (Vorstand der Wolfsburg AG), SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs , Jürgen Hildebrandt (VW-Betriebsrat). Quelle: Britta Schulze

In den aktuellen Bundesverkehrswegeplan hat es der sechsspurige Ausbau – trotz aller Anstrengung der Task Force – noch nicht geschafft. Dafür aber das zweite große Anliegen: der vierspurige Ausbau der B188 zwischen Wolfsburg und Weyhausen. „Wir haben allein aus dem Kreis Gifhorn 27 000 Einpendler und die B188 ist die wichtigste Zufahrtsstraße“, erklärt Jürgen Hildebrandt, der den VW-Betriebsrat in der Task-Force vertritt. Auch hier habe es durch den stückweisen dreispurigen Ausbau bereits Fortschritte gegeben, diese würden auf Dauer aber nicht ausreichen.

Das Problem: Der Ausbau hänge eng mit dem Lückenschluss der A39 zusammen. „Technisch ist der vierspurige Ausbau bis Weyhausen noch nicht umsetzbar. Das geht erst, wenn der Autobahnknoten bei Weyhausen fertig ist“, berichtet Hildebrandt. Erst dann wäre im Übrigen auch der Weg frei für eine neue Nordzufahrt zum VW-Werk, die auch im Rahmen des Masterplans „Norhoffachse“ bereits diskutiert wird. „Eine solche Anbindung würde eine Reihe von Verbesserungen mit sich bringen“, unterstreicht Hildebrandt die Bedeutung dieses Vorhabens. Darunter etwa die Entlastung des Stadtverkehrs durch neue Park&Ride-Flächen oder die Anbindung des Gewerbegebiets in Warmenau.

Nordzufahrt zu VW hat viele Vorteile

Unrealistisch ist dieser Plan keineswegs. „Die Stadt hat dafür bereits Vorsorge getroffen und einige Flächen reserviert“, weiß Krause, der einen weiteren Vorteil ins Spiel bringt. „Nördlich der B188 gibt es eine letzte große Fläche zur Erschließung, dafür ist aber der Ausbau der B188 rechtlich notwendig“, berichtet er. Auch diese Fläche könnte an die Nordzufahrt zum Werk angebunden werden.

Für die Vorhaben benötigt die Task-Force natürlich die Unterstützung der Politik. Der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs ( SPD) sagte im Rahmen eines Besuchs bei der Task-Force bereits seine Unterstützung zu. „Wir haben in Wolfsburg immer noch mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Die Stadt gibt einer ganzen Region Arbeit. Das müssen wir verkehrlich organisieren, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen“, betonte Mohrs.

Von Steffen Schmidt