Wolfsburg

Mehrere Personen wurden am Samstag in Wolfsburg von Taschendieben bestohlen. Die Täter waren unter anderem in den Geschäften der Fußgängerzone unterwegs und erbeuteten die Geldbörsen ihrer Opfer.

Mindestens zwei Personen wurden der Polizei zufolge in Geschäften in der Porschestraße bestohlen. Ein weiterer Taschendiebstahl habe sich in einem Einkaufsmarkt in Ehmen ereignet, teilte ein Sprecher mit. Die Polizei rät dazu, Handtaschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Geld besser am Körper aufzubewahren.

Anzeige

Hinweise auf mögliche Täter können bei der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 215 gemeldet werden.

Von der Redaktion