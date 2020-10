Stadtmitte

Das neue Stück des Tanzenden Theaters Wolfsburg ist gleich in mehrfacher Hinsicht spannend. Zum einen ist das Thema nicht ohne, denn es geht um die Frauen in unserer und anderen Gesellschaften und was ihnen nach wie vor widerfährt. Gleichzeitig findet die Produktion unter schwierigen Bedingungen statt, und die Aufführung wird zu einem absoluten Novum in der Kulturinstitution.

Wie ist es um die Gleichstellung der Frau wirklich bestellt? Was müssen Frauen noch immer im Alltag über sich ergehen lassen? Was passiert eigentlich in anderen Ländern? Mit diesen Fragen setzte sich Daniel Martins auseinander, als er das Stück von Frauen über Frauen plante. Viele Bücher hatte er sich besorgt.

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie war ein regulärer Probenbetrieb zunächst gar nicht möglich

„Ich dachte ja, ich habe alle Zeit der Welt“, erklärt Martins Doch dann kam die Ansage: Das Stück wird noch in diesem Jahr aufgeführt. „Da war ich erst mal schockiert“, berichtet er. Wegen der Corona-Pandemie war ein regulärer Probenbetrieb gar nicht möglich. An eine Aufführung vor Publikum im Studio des Tanzenden Theaters war nicht wirklich zu denken.

Den Ausschlag gaben Sachzwänge. „Das Projekt ist unter anderem mit Bundesmitteln gefördert“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Thanner. „Wenn das Projekt nicht in diesem Jahr umgesetzt wird, verfallen die Mittel.“ Dafür ist aber das Thema zu wichtig. Und zudem ist man im Tanzenden Theater von Haus aus kreativ.

Bei den Proben: Cinzia Rizzo (l.) und Daniel Martins (r.) vom Tanzenden Theater, per Video zugeschaltet sind Florian Kreupp und Sabine Thanner. Quelle: Robert Stockamp

So wird es nun Ende November eine Live-Aufführung über das Internet geben. „Zehn Kameras werden im Einsatz sein. Dazu gibt es Audio- und Videoeinblendungen, zum Teil mit Green Screen“, sagt der Technische Leiter Florian Keupp. So etwas hat es in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Tanzenden Theaters noch nicht gegeben.

Als Kohorte probte man gemeinsam und erarbeitete Inhalte des Stücks

Die 16 Frauen, die am Projekt beteiligt sind, haben sich deutlich für diese Variante ausgesprochen. Unter den aktuellen Bedingungen konnte sich niemand vorstellen, vor Publikum zu spielen. Der Aerosolausstoß beim Tanzen ist schließlich nicht ganz ohne.

Als Kohorte, immerhin das ging ja dann irgendwann, probte man gemeinsam und erarbeitete Inhalte des Stücks. „Es ist sehr politisch und sozialkritisch geworden“, meint Daniel Martins. Das läge vor allem daran, was ihm während seiner Recherche an Themen begegnet sei. Auch heute noch werden Frauen in manchen Ländern systematisch verstümmelt. Vergewaltigung ist in Konfliktgebieten eine gängige Kriegswaffe.

Aber auch in unserer modernen Gesellschaft ist längst nicht alles beim Besten. „Ich habe die Frauen gebeten, Tagebuch zu führen, was ihnen Negatives im Alltag begegnet“, erzählt Martins. Für so manche Teilnehmerin war das zunächst merkwürdig. Doch nach und nach gerade im Austausch untereinander wurden der alltägliche Sexismus, Benachteiligung im Job und andere Dinge sichtbar.

Zum Proben mit den Kameras werden die Frauen nur wenige Tage Zeit haben

Das Stück beinhaltet viele Zitate. Da geht es zum Teil um die schlimmen Erlebnisse zum Beispiel von Frauen im Kongo. Aber auch Texte aus den Tagebüchern der Frauen sind mit in das Stück eingeflossen. So entwickelt sich eine große Intimität, die ob des Themas nicht gerade angenehm ist. Genau so soll das Stück sein.

Zum Proben mit den Kameras werden die Frauen nur wenige Tage Zeit haben. „Sie müssen sehr schnell lernen, dem roten Licht der Kameras zu folgen“, betont Florian Keupp. Bei der starken Energie, die die Frauen unterschiedlichsten Alters bisher in das Projekt gesteckt haben, wird ihnen auch das gelingen.

Von Robert Stockamp