Um die Wolfsburger Fußgängerzone auch zu Zeiten von Corona zu beleben und den wegen der Pandemie gebeutelten Schausteller die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen, hat die WMG ein abgespecktes Format von „Summer in the City“, ins Leben gerufen. Ab Freitag wird das Angebot durch zwei Sportarten ergänzt.

